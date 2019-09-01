iPhone 11相机或拥有基于AI的独家新功能

根据分析师们的预测，为了让iPhone 11对买家们具有吸引力，苹果打算将主要亮点放在新旗舰手机的摄影性能上。日前，外媒报道称iPhone 11将拥有新技术，可以让人们拍摄视频后基于AI的深度分析自动清除背景，并替换上其它视频背景。

该技术已经在iOS 13 beta版的视频背景清除工具中可以窥见一瞥，由丹麦公司Spektral开发，使用机器学习和计算机视觉以每秒60帧的速度进行视频分析，结合现代GPU计算能力，就能直接在设备上实时处理来自摄像机的图像和视频。

Spektral于2018年10月被苹果收购，它的技术和知识产权自然归苹果所有。目前这项技术已经显露雏形，可以给Instagram，Snapchat和原生相机应用等切换视频背景并加入实时3D背景元素。

这只是属于摄影相关软件功能的一小部分，不过即便如此，这样的「噱头」也能为苹果带来几百万销量增长。

苹果iPhone目前的对手们都拥有强大的拍照功能，如果新iPhone想要吸引买家，除了三摄系统带来更理想的拍照效果外，全新的AI+AR相机技术有望成为iPhone 11的独家特色，另外，彭博社此前预测iPhone 11的低光摄影能力也会得到加强，总而言之，今年的苹果新手机确实需要让相机技术有明显突破，才足以在竞争激烈的市场中打动人心。