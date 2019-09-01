内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

iPhone 11相机或拥有基于AI的独家新功能

2019-9-1 7:35:31来源：威锋网作者：Runis责编：沧海评论：

根据分析师们的预测，为了让iPhone 11对买家们具有吸引力，苹果打算将主要亮点放在新旗舰手机的摄影性能上。日前，外媒报道称iPhone 11将拥有新技术，可以让人们拍摄视频后基于AI的深度分析自动清除背景，并替换上其它视频背景。

该技术已经在iOS 13 beta版的视频背景清除工具中可以窥见一瞥，由丹麦公司Spektral开发，使用机器学习和计算机视觉以每秒60帧的速度进行视频分析，结合现代GPU计算能力，就能直接在设备上实时处理来自摄像机的图像和视频。

Spektral于2018年10月被苹果收购，它的技术和知识产权自然归苹果所有。目前这项技术已经显露雏形，可以给Instagram，Snapchat和原生相机应用等切换视频背景并加入实时3D背景元素。

这只是属于摄影相关软件功能的一小部分，不过即便如此，这样的「噱头」也能为苹果带来几百万销量增长。

苹果iPhone目前的对手们都拥有强大的拍照功能，如果新iPhone想要吸引买家，除了三摄系统带来更理想的拍照效果外，全新的AI+AR相机技术有望成为iPhone 11的独家特色，另外，彭博社此前预测iPhone 11的低光摄影能力也会得到加强，总而言之，今年的苹果新手机确实需要让相机技术有明显突破，才足以在竞争激烈的市场中打动人心。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有