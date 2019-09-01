分析师：亚马逊的股票仍值得买入，料将涨至2000美元

新浪美股9月1日讯分析师Nicolas Chahine表示，亚马逊的股票将涨至每股2000美元，而且它不会就此止步。他指出，几乎所有研究亚马逊股票的分析师都给予该股“买入”评级，平均目标价接近每股2300美元。

Chahine认为亚马逊是过去10年最重要的10大公司之一，虽然它的经营模式饱受诟病，批评人士一直在做空其股票，但该公司最终用其实际表现让这些人哑口无言。

损失惨重的不仅是华尔街的空头，还有许多行业的老牌公司，尤其是实体零售业。Chahine指出，亚马逊并非直接偷走了销售额，而是将全球购物模式从实体店转变为在线商店。像梅西百货这样的公司等了太久才做出反应，为此付出了高昂的代价。

亚马逊的股票在五年内增长了427%，在十年内增长了四倍。Chahine认为，亚马逊的股票将继续其惊人的上涨势头。虽然今年到目前为止其涨幅略显落后，只上涨了21%，同期Facebook和苹果分别上涨了40%和34%。不过，亚马逊的表现仍优于标准普尔500指数，与纳斯达克QQQ景顺ETF走势一致。

Chahine预计亚马逊的股票未来除了股价上涨，别无第二种可能。他表示，现在持有亚马逊股票从长远来看不太可能是一个财务错误。

Chahine承认，从根本上讲，它的账面价值看起来的确很昂贵，它的往绩市盈率达到了74倍。这是Facebook和Alphabet的两倍多，是苹果的三倍多。但不同之处在于，亚马逊正不断增加其收入来源。

Chahine表示，在其较老的核心业务之外，亚马逊网络服务部门（AWS）成为新的摇钱树。与此同时，该公司也是语音助手的领导者。亚马逊有足够的现金流继续推动其增长，甚至比以前更好地主导更多的垂直领域。随着人工智能、语音和无人机应用的出现，Chahine有信心亚马逊的股票在未来会更高。