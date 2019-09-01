报告：Roku的股票可能会在未来5年内翻番

新浪美股9月1日讯 Roku的股票在过去12个月里上涨了150%以上，今年的表现相当不错，但未来5-6年可能会更好。

投资银行William Blair & Company分析师拉尔夫-沙克特（Ralph Schackart）发表了一份报告，将Roku未来的增长前景与Netflix过去的增长业绩进行了比较。

如今，Roku是一家市值171亿美元的公司，每月活跃用户3050万，年收入约11亿美元。然而，沙克特预计，6年后，这些数字中的每一个都将大得多。

该分析师预计，到2025年，Roku的市值将增长近两倍至400亿~500亿美元之间，这是基于估计8200万个活跃用户每年带来45亿美元的平台收入得出的。每用户平均收入（ARPU）也将随着实际用户的增长而增长，高达58美元。现在，Roku的所有收入基本上都来自美国国内，分析师预测国际扩张将顺利进行，6年后11%的收入将来自国外。

因此，这位分析师重申了对Roku的“跑赢大盘”评级，同时表示，“我们预计，到2024年（5年展望），Roku的上涨潜力将达到100%以上。”

是什么让沙克特对Roku的成功如此自信？

沙克特将Roku在国际扩张的三个阶段的增长与Netflix在类似阶段的增长进行了类比，认为Roku目前正从“第一阶段”（主要在美国提供服务，此外还有北美和南美的少数几个国家以及法国和英国）过渡到“第二阶段”（在这一阶段，将试图征服欧洲）。在第一阶段，沙克特认为“Roku的活跃账户增长超过了Netflix”，实现了每个季度平均9%的环比增长，而Netflix在从第一阶段到第二阶段的类似过渡时期的环比增长为8%。第三阶段是最终阶段，公司将继续在世界其他地方扩展其服务。

这对Roku投资者来说当然是个好消息。然而，这个消息可能比他们想象的还要好，因为正如沙克特所指出的，对于Netflix，华尔街一直低估了该公司的增长能力。例如，在2015年至2018年的这段时间里，华尔街估计Netflix平均会增加5000万的用户。事实上，Netflix在此期间增加了9000万用户。而Roku的增长速度甚至更快——这意味着华尔街可能严重低估了Roku的增长。

从2015年初到2018年底，Netflix的股价上涨了6倍多，从48美元涨到了298美元，这只花了四年时间。考虑到Roku的增长可能比Netflix更快，如果你给Roku的股票6年的时间（Netflix只有4年），那么Roku的股价“只”涨3倍（而不是像Netflix一样涨了6倍）的可能性看起来相当高。