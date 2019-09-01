华擎推出RX 5700XT 太极显卡：RGB风扇，四个DP接口

IT之家9月1日消息 根据VideoCardz的报道，华擎推出了Taichi系列的RX 5700XT 显卡，搭载四个DP接口和两个HDMI接口，非常适合多显示器用户。

据介绍，华擎太极OC+采用了2.5插槽设计，搭载三个风扇。中间风扇和侧面有RGB灯。该卡有全覆盖背板，设计美学类似于X570太极主板。另外，这款RX 5700 XT采用了双8pin供电。

预计华擎RX 5700 XT太极OC+将很快上市，价格会比公版的高一些。