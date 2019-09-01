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微软两项最新专利曝光：或与Centaurus可折叠设备有关

2019-9-1 10:50:36来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月1日消息 微软预计将于10月2日举行下一次Surface活动，有消息称微软有可能会推出一款双屏可折叠Windows 10设备。微软曾申请过一项折叠设备专利，不过据报道微软在去年夏天暂停了该项目。

不过近日有人发现了微软向世界知识产权组织（WIPO，通过Windows United）提交的两项与可折叠设备专利其中有一项是关于折叠铰链设计的，这种设计将允许屏幕以360度旋转，同时支持双屏幕在不同位置展开。先前有消息称Andromeda设备将为用户提供五个预设的支撑模式，同时某些应用程序将根据屏幕的方向在设备上运行。预计在新设备中也将会加入类似的功能，比如当用户将设备像帐篷一样支撑的时候，设备可能会自动出现闹钟功能，而当用户准备键入文字时另一块屏幕或将自动显示虚拟QWERTY键盘以模仿笔记本电脑的键盘区域。

第二个专利内容则是一种磁性部件，其主要用途是通过在设备背部不同位置安装有类似的部件以固定第二块屏幕的展开位置，预计这将会是微软双屏幕设备中的一部分。

据报道，微软新款可折叠设备代号为“Centaurus”。与Andromeda不同，新专利将支持手机甚至是平板电脑的可折叠设计。有消息称最新的微软Centaurus设备或将运行微软Windows的多平台版本，其被称为Windows Core OS。后者将加入对智能手机，平板电脑，台式电脑等智能硬件的支持。

预计微软还会在10月2日的活动中推出全新的Microsoft Surface Pro 7电脑以及其他的一些新Surface设备。

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