5G医疗 “杀手级应用”出现在哪？大数据分析等领域都被看好

IHS的报告显示，在推动经济增长方面，到2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出，而2020-2035年间5G技术带来的全球GDP增长量相当于一个印度的GDP。

5G不仅是3G和4G网络的延伸，更是一个结合了4G、Wi-Fi、无线接入技术和毫米波的网络。相比较3G和4G，5G真正实现了高速率、大连接、低延时，提供人与人、人与物以及物与物之间的高速、安全和自由的联通。

随着中国工信部正式向运营商发放5G商用牌照，中国5G商用的开启，5G的应用合作逐渐在各行各业展开，医疗的应用将成为仅次于无人驾驶的另一重要领域。那么，5G究竟解决了哪些4G不能解决的问题？5G医疗“杀手级应用”会在哪里出现？又会给创业公司带来哪些新机遇？

4G解决不了的才是5G刚需

1G、2G时代主要是语音、短信业务，产生数据量小，对通信速率没什么要求。3G时代，用户峰值速率达到2Mbps至数十Mbps，新增了上网、电邮、QQ聊天等业务，数据量开始增加。

4G时代，用户峰值速率可以达到100Mbps至1Gbps，数据量进一步扩容，支撑起了电影、直播、微信等业务。5G用户峰值速率可达到10Gbps，除了能够带来高带宽、高可靠性体验外，还能带来超低时延和超大连接数量通信效果。

5G最大的大流量、大带宽、大连接、低时延，适合了未来医疗的需求。随着5G商业化正式拉开帷幕，5G如何为传统医疗行业注入新动力，成为业内关注的焦点。

国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安认为，未来5G技术与医疗领域的创新将会催生出诸多医疗场景。在监护与护理、医疗诊断与指导、远程机器人等领域，5G技术将催生出无线监护和输液、远程查房、远程实时会诊、远程机器人检查和手术等新的应用场景，极大改变未来就医形式。

医生可以充分利用5G的高带宽，来实现生命体征数据、影像诊断结果、生化血液分析结果、电子病历等资料的高速传输，更快地调取图像信息、开展远程会诊和远程手术，随时就诊断和手术情况进行交流……

在5G技术加持下，未来将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期。据前瞻产业研究院发布的《中国智慧医疗建设行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2016年我国智慧医疗行业投资规模已达437亿元，到了2017年我国智慧医疗行业投资规模达到552亿元左右。截止至2018年底我国智慧医疗行业投资规模超700亿元。预测2019年我国智慧医疗行业投资规模将达880亿元，并预测在2020年我国智慧医疗行业投资规模将突破千亿元。

但5G医疗应用仍处于初始探索阶段，技术验证、可行性研究不足。在标准上还缺乏统一的标准与评价体系。应用创新落地仍面临诸多挑战，存在稳定性和安全性隐患。

“5G应用必须要慎重，要寻找哪些场景是安全、稳定、成熟的，4G保障不了的场景，才是目前5G的刚需，如大宗数据传输等。”国家卫生健康委员会远程医疗管理与培训中心办公室主任卢清君表示，国家投入非常大但落地需要时间。过度炒作会使公众对5G应用在医疗技术上的向往和期待特别高，给行业技术转化带来较大的压力。

“杀手级应用”会出现在哪里

中国信息通信研究院发布的白皮书指出，预计2020-2025年期间，中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元。而在5G产业融合中，医疗和自动驾驶被广泛看好，“因为这两个领域任何高时延都不能接受。”达泰主管合伙人李泉生表示。

从求医问诊到手术治疗，5G技术都有机会大展拳脚。而在医疗领域产业融合上，5G医疗应用却相对落后。根据相关统计，就目前落地情况来看，医院的需求主要集中在医疗诊断与指导类应用，医疗监护与护理类应用、远程操控类医疗应用还并不多见。

推想科技副总裁陈万钧分析：医疗领域具体应用场景非常复杂，不能因为5G速度提升就能解决一切问题。虽然5G带给医疗数据通道效率的大幅度提升，但目前不会带来应用的革命性利好。

“5G最重要的是带来实时性场景，这也是应用在自动驾驶中的原因，因为路况是不能预测的（除了路线），需要探测器实时感知周围的情况，实时输入智慧城市数据来指导车辆运行。在目前的医疗科技领域，5G医疗应用场景相对较窄，虽然有足够多的数据获取源，但在精准治疗上还有很长的路要走。”他说。

据了解，国内的医疗市场，自3G时代起，就开始在高端市场和医院内部尝试远程医疗，搭建移动端问诊，但因为缺乏移动技术的有效支持，远程医疗缺乏“移动”的活力。随着4G的逐渐普及，基于移动与远程医疗的远程移动医疗才有机会真正结合在一起。

那么，5G时代，远程医疗和远程移动医疗会有哪些进展？

正如汇医慧影CEO柴象飞总结5G带给医疗的影响：激发医院内部测量监控等设备的网络化智能化，促进院外远程移动医疗与医生更好地联动。

达泰主管合伙人李泉生结合投资反馈分析：“近年来远程医疗难落地，除了市场不成熟外还有技术的原因（通讯基础设施达不到要求）。高速率大连接的5G技术，使得云端产生更大数据，加速了AI从产生到成熟的进程，解决了带宽和时延问题，破除了落地应用的技术问题，加速了移动医疗发展。”

陈万钧结合传输速度的提升，将5G带给医疗的利好产品分为3类：第一类是跟距离相关的远程诊断产品的影响，这类产品将基于5G的高传输速度，应用在远程影像诊断、视频、手术转播等类产品中，会在目前4G网络基本满足需求的基础上，有一个质的提升。

第二三类是对时间与大数据流通需求相关产品的影响，如影像人工智能产品的云端应用，需要上传几百上千兆数据到云端，5G带宽解决了云计算短时内大量数据传输的问题，可实现快速上传下载，大大激发在边缘计算、云弹性计算的应用潜力，使得AI在医院的应用场景从慢场景（门诊住院）向快场景（急救急诊）方向转变。

未来，“杀手级应用”会在哪里出现? 对比5G医疗给企业带来的不同影响，李泉生指出：“对图像视频类企业影响颇大，而对诊断应用的平台影响较小。未来，从事大数据分析、人工智能、图像视频类的企业机会更多，投资也将更加关注新兴技术，包括大数据/人工智能等提高效率的企业。建议创业公司关注5G医疗赛道,成为头部企业早期的项目。”

前景很好，道阻且长

著名经济学家曹海涛非常看好5G医疗，他认为5G最大的特点是低时延高连接，带来的改变是无法想象的，应用场景会非常丰富，就像3G、4G催生下的不同业态。但由于健康产业与其他产业结合点多，盈利期长，稳健投资依然重要。具体投资中要注重科研与市场的结合，既要跟进核心技术人才，也要跟进核心市场人才。未来，在养老领域和心血管等慢性病的预警系统是个投资方向。

正如一千个人眼中有一千个哈姆雷特，君联资本投资总监戚飞虽看好5G医疗未来的前景，但对目前的互联网医疗更多是观望空仓态度，他认为医疗问题不是网速能改观的，“医疗+互联网”与“互联网+医疗”有本质区别，不可本末倒置。互联网医疗前景很好，道阻且长。

对于5G的局限性，心医国际战略副总裁王钊也提出了类似观点，他认为5G虽然加速了大数据远程传输，推动了医疗数据上传云端，拓宽了远程医疗和互联网医疗对应的场景，促进了移动端发展（传递高清影像），但终究不能替代医生，目前只能辅助做些基础性工作。

任何一个新生事物，在发展过程中无疑会遇到新情况、新问题。为推动5G在医疗健康领域的融合应用，国家目前已经做了大力部署。

计划于2019年9月底前完成的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，提出深入实施进一步改善医疗服务行动计划，至少50%的二级以上医院提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。

意味着网络诊疗服务将逐步纳入医保支付范围，一定程度上理顺了互联网医疗行业发展的核心问题——即支付机制(谁来买单)，将是互联网医疗行业发展的重要拐点。

对于国家层面的未来规划，国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安也指出：国家卫生健康委将会同工信部等相关部门制定远程医疗专网建设的支撑政策，强化顶层设计，加快远程医疗服务向基层延伸，研究探索信息技术与医疗健康领域的交叉渗透，破除深度融合过程中的体制机制障碍，共同研究构建无线医疗的标准体系，实现各种远程医疗技术在5G网络中的应用。

相信在政策的引导下，国内医院IT建设将持续深化。未来5G将支撑大型公立医院在医疗服务、教育体系、科研走向、医院管理上实现发展战略全面转型。