美媒“忠告”美国人：买中国电视，趁早

IT之家9月1日消息 据CNBC消息，“If you need a new television, you might want to consider buying it sooner rather than later！”

这是美国消费者新闻与商业频道(CNBC)当地时间8月31日向美国民众发出的一句“忠告”：要买电视机要趁早！CNBC援引《联邦公报》之前的一份声明称，特朗普政府将从周日开始对中国输美商品征收新一轮关税。这意味着，从9月1日起，(美国)电子公司从中国进口电视、智能音箱或无人机时，必须向美国政府缴纳15%的关税。

当然，美国用户购买其他未受影响区域的电视不存在“涨价”的问题，但是要购买来自中国的电视，那就需要提前买了。“从周日开始，消费者不太可能看到价格的上涨”，CTA（消费者科技协会）发言人弗洛雷斯告诉CNBC，“但是到了11月的黑色星期五，你将会开始看到（物品）价格的变化。所以如果你想要一个新的超级碗电视，那么你可能需要趁早买。”

报道中还指出，本周日开始，中美贸易战进入一个新的阶段，美国消费者的钱包将开始受到冲击，而这一切都与特朗普政府的加征中国数十亿商品关税有关。此外，新的关税政策将对来自中国的智能手表、健身追踪器、台式电脑、数码相机和锂电池征收额外的关税，CTA数据显示，将会有520亿美元的商品受到影响。