Mozilla CEO Chris Beard将于年底离职

Mozilla CEO Chris Beard宣布将于年底离职，这是他加入公司的第15年。2014年7月，Chris正式接任 Mozilla CEO一职。他于2004年加盟Mozilla担任首席营销官，负责过Firefox 1.0、Firefox on Android和Firefox OS的发布任务。2013年，Chris曾短暂离开过 Mozilla。

在名为“My Next Chapter”的文章中，Chris写道：“五年前我回到Mozilla时，正处于我们历史上一个特别动荡的时期”。而如今，Mozilla发展势头稳定且良好，他认为这是一个合适的离开时机，于是宣布将要开始自己的人生下一章。

▲via Adam Roach on flickr

离职后，Chris Beard将继续担任董事会的长期顾问。目前 Mozilla正在寻找新的CEO接任者，在此期间，Mozilla基金会执行董事长Mitchell Baker将与Chris合作，确保领导层的连续性和平稳过渡。如果年底仍未确定合适的继任者，那么将由Baker来接这个班。

Mitchell Baker也发表了一篇文章以示这五年多来对Chris Beard的感谢。他称赞Chris为“一位真正的‘Mozillian’”，认为 Chris任期内的成就之一是打造了今天Mozilla公司的实力和深度。

在过渡时期，两人会继续合作，并专注于隐私和用户代理。Baker表示，“互联网正处于发展拐点，Mozilla有机会为更好的互联网做出重大贡献。Mozilla将响应使命并向前迈进，以接受建立更好的互联网和在线生活的挑战。”