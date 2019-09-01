“4G网络被降速”引发行业热议，运营商到底有没有说实话

近日，网上一则“运营商为了推广用户升级5G网络，强制降低4G网络速度”消息成为业界焦点，更是有不少用户表示自己的4G网速有所减慢，4G网络到底有没有被降速？造成这种现象的原因究竟是什么？

对于网上的谣言，工信部和三大运营商在第一时间进行了回应。

工信部表示，从未要求也不会要求运营企业降低或限制速率，也不存在建了5G就拆除4G或限制4G速率，4G网络会和5G网络长时间并存。

中国移动：未对4G网络降速，加快推进5G商用发展

中国移动官方发布声明称，针对网上关于运营商降低4G网络速率的传闻，从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，也未对4G网络进行降速。

中国移动称，在部分人流较大、上网人群集中的地区，可能存在因同时上网客户数过多导致4G网络暂时性体验速率下降的情况。

中国联通：未对用户4G速率进行降速贯彻提速降费要求

中国联通回应称，从未收到工信部关于降低或限制用户4G网络速率的通知，也未对用户的4G速率进行降速。

中国联通还称，近年来坚决贯彻落实国家提速降费要求，手机上网流量价格持续下降，用户流量快速增加。随着流量爆发式增长，在高峰时段热点区域可能会造成部分用户连接不畅和速率下降。为此，中国联通将持续进行网络优化调整，提高用户感知。

中国电信：未对4G限速会持续做好4G服务

中国电信官方微信发文表示，中国电信从未接到过任何对4G进行限速的要求，也从未对用户4G速率进行限制。

中国电信认真贯彻国家提速降费要求，4G用户规模、户均流量保持快速增长。在部分人流密集地区及上网高峰时段，可能出现个别体验速率下降的现象。公司将持续做好4G网络优化保障，满足广大用户不断增长的手机上网需求。

虽然有关部门及时回应了用户们心中的疑问，但工信部和三大运营商的表态并未完全消除用户心中的顾虑。独立分析师付亮认为，从内容看，这不可能。在国家强制“提速降费”大环境下，工信部不可能逆势而为。

对于大部分用户切身感受到的速率下降，付亮表示，与去年相比，4G网络下降还是有可能的，主要原因有以下三个方面。

1、用户总量增加，热点地区的网络负荷增加，这对网速会有一定的影响。

2、4G、5G NSA共用核心网等网络资源，可能由于一些技术原因影响网速。

3、出于种种原因，部分地区可能出现基站退服、关站，使得体验到的网速下降。

此外，付亮还补充道，为了体验5G网速快，限制4G网速没任何意义。目前5G网络主要是覆盖面积很小，网络可能有需要继续优化的地方，由于用户很少，在有5G信号的地方，如果网络低于200Mbps，那说明网络优化有问题，在大多数时候，都应该可以达到500Mbps以上，甚至1Gbps的网速。这是4G网络（100Mbps～150Mbps）远不能比的。因此，没有必要，为体现5G网速快，限制4G网速。

虽然运营商主动将4G网络降速是无稽之谈，但网络速度对于用户的感知还是有很大影响，运营商还是需要不断优化网络体验，做好与用户的及时沟通。