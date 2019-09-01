苹果iPhone 4：乔布斯最后得意之作，时隔九年依然经典

它是苹果在智能手机上的一次跨越，也是乔布斯最后一款作品，它是3G时代的重要推动者，也加速了移动互联网时代到来。本期极客博物馆，我们就来聊聊苹果迄今为止最为人称道的产品——iPhone 4。

由于极客之选手中两台都是iPhone 4S，并且iPhone 4和iPhone 4S在外观变化不大（不过后者加入了白色配色），为了便于回顾这段历史，本次就以手上两台iPhone 4S来聊背后的故事。

领先时代的工业设计

2010年，苹果WWDC的舞台上，身穿黑色高领毛衣和牛仔裤的乔布斯走上台前，带来了iPhone 3GS的升级换代款iPhone 4。虽然继承了圆形Home键和极简设计理念，但前后玻璃+金属中框的材质一改此前的塑料机身质感，也在当时的各种旗舰中特立独行，还记得当年同学拿着诺基亚N8对比时，iPhone看起来甚至不像那个时代的产物。

为了打造质感出众的外观，iPhone 4创造性尝试了手机天线和边框合而为一的设计，侧面的不锈钢边框包含了天线、蓝牙、Wi-Fi等功能，这么一来不但解决了手机天线问题，也让iPhone 4整体厚度压缩到9.3毫米，成为当时市面上最薄的手机之一。

不过由于设计激进，iPhone 4发布之后出现了丢失信号的「死亡之握」事件，这成为iPhone 4S改进的重点，4S左右两侧上下部分均有黑色天线部分，就是用来增强手机信号而设计的。

从iPhone初代开始，屏幕一直不是iPhone的强项，这种情况直到iPhone 4开启视网膜屏幕做出了彻底改变。这块3.5英寸屏幕有着960×640的分辨率，PPI达到326，在视觉和功耗上做出了近乎完美的平衡，这种感觉，一旦用过就再也回不去了。

工业设计上的成功，让iPhone 4站上了2010年手机行业的制高点，也让前后玻璃+金属中框这一经典设计风格成功引领行业潮流。它开启了手机行业对玻璃材料的使用，尽管不如金属和塑料耐摔耐磨，但玻璃对手机质感的提升和材料的巨大潜力直到今天依然影响手机行业。

越用越好用的iOS

外部变化不少，但系统上的变化也很大。在iPhone 4发布会上，iPhone OS 4正式命名为iOS 4，因为有了iPad、iPod Touch加入，苹果将不同产品系统整合在一起，带来了更完整的软件生态，从拟物化图标到过渡动画到多任务切换，iOS系统对细节的用心让人越用越喜欢，不过它并非没有缺点，比如输入法没有九宫格，这在当时成为很多人越狱破解的理由。

从iPhone 4开始，苹果为手机配备了前置摄像头，也由此在手机上打开了视频通话的大门，作为发布会上的One More Thing，苹果为iPhone配备了Facetime功能，让任何iPhone用户都可以直接利用Wi-Fi拨打视频电话，当年在国内的广告也让很多人倍感温暖，想到如今我们每天都在使用的微信视频通话，很难不为乔布斯的判断折服。

不仅如此，iOS 4还加入了陀螺仪功能和强大的多任务功能，由于A4芯片加持，这款手机能够流畅运行各种移动游戏，《愤怒的小鸟》《水果忍者》《神庙逃亡》《会说话的汤姆猫》成为那时候公交地铁上的热门游戏，当时人们的痴迷程度不亚于如今的《王者荣耀》。

数量充足、质量上乘的各类App为iPhone建起了高高的护城河，越来越多PC程序登陆iPhone，但更令人惊讶的是那些土生土长植根于移动平台的应用程序，它们改变了人们的交流方式，让电脑不再是唯一的通讯、娱乐和生产工具，引领了移动App的世界潮流，也由此启发了国内手机厂商，让小米、华为、OPPO、vivo等品牌走出了属于自己的特色道路。

英雄创造时代

尽管国内运营商早在iPhone 3GS时代就开始将iPhone引入国内，但真正掀起苹果潮流的无疑是iPhone 4和4S两款产品。凭借领先时代的工业设计、无可匹敌的iOS系统、观感一流的视网膜屏幕和当时高达4999元的售价，苹果迅速奠定了其高端的市场定位，也让无数年轻人成为苹果的忠实拥趸。

还记得当时在我身边，有不少人因为iPhone而知道了Macbook和iPad，甚至有了「卖肾换苹果」的新闻，iPhone 4的成功无疑为苹果在中国的快速发展打下了坚实基础，这一切成功离不开乔布斯以及苹果对产品的执着和对技术的探索。据说在住院期间他曾要求医院提供5种不同的氧气面罩以便选出设计最佳的一款，这种对设计的偏执贯穿他的一生，也贯穿了iPhone 4的每一处细节，也许，作为站在台上介绍的最后一款产品，iPhone 4就是对他一生最好的诠释。