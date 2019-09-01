松下原装F654HX冰箱现场看：小体积大容积，同时锁住肉类、蔬果新鲜

F654HX是松下Compact Big系列的代表产品，最大特色是在一个587L容积冰箱的大小上做出了640L有效容积。F654HX由松下日本工厂制造，为了扩大冰箱内部空间，松下使用新的隔热材料，冰箱壁厚度比旧机型减少了25%，重新设计了内外边角，把内部做成了直角，榨干边角空间，顶置压缩机等机械部件布置得更为紧凑，换了更细的管道，在优化每一个细节后，F654HX宽度控制在750mm，却比740mm宽度的F610足足多出了53L空间，空间优化效果相当明显。

小体积大容量只是F654HX一个优点，它还集中松下冰箱先进技术于一身。F654HX使用的松下最新的nanoeX纳米水离子，OH自由基产生量是以往技术的10倍，除菌、除异味率均达到了90%，结合Ag+银离子技术后，能有效去除冰箱内部的细菌、异味，解决冰箱健康问题。

为了保持食物新鲜度，F654HX不仅保留了-3℃微冻，还新增加了-32℃新鲜冻结和双透湿保鲜滤网。-3℃微冻是松下独创的保鲜技术，在-3°C下肉类不会变成坚硬的“冰块”，破坏细胞结构，而是肉类表面微微冻结，有效阻止微生物在食物表面活动，防止异味产生，在解冻时基本不会有血水、汁水溢出，比起冷藏室、冷冻室存储肉类更能保持食材的新鲜度与味道。

不过有时候我们长时间储存食材，这就需要用到-32°新鲜冻结技术了。在F654HX的冷冻室里配备了两块高导热的铝板，在肉类接触铝板一刻会立马被-32℃的冷气流锁住，快速冷却，尽可能避免了冷冻过程破坏肉类的细胞。

双透湿保鲜滤网则是一个针对蔬菜、水果的保鲜技术。我们知道蔬菜、水果是被不能的冷冻的，储存时对湿度非常敏感，双透湿保鲜滤网会自动调整果蔬室内湿度，湿度高排出水分，湿度低时防止水分流失，将湿度保持在理想的90%，这样蔬果能存储更长时间，相同存储时间下会比普通冰箱更为新鲜。

除了上述技术，F654HX还具备一系列先进特性与功能，集成了湿度感应器、内部温度感应器、贮藏感应器、光线感应器、室温感应器、门感应器和蔬果室湿度感应器共七个感应器，随时随地监控冰箱运行，在使用ECONAVI节能导航下，能进一下降低21%能耗；置物架使用可承重100KG的钢化玻璃制造，再大的西瓜也不怕；提供自动制冰功能，在储水盒补充水分后最快80分钟即可产出冰块；冷冻室、果蔬室使用全开抽屉设计，存取食材更方便。

F654HX作为松下顶级进口冰箱，在小体积上做大空间，集松下先进技术于一身，储存肉类、蔬菜有着出色保鲜效果，再一次体验了松下憧憬的生活空间理念。