从一夜红到三天挂，ZAO能否走出魔咒

乔碧萝殿下心里的“怨念”可能又要增加一些了，因为最近刷屏朋友圈的这个变脸应用没能早点出现。如果有了ZAO，她完全可以大大方方“露脸”，不需要再等到10万粉丝的订阅。

毫无预兆，8月30日晚间这款名为"ZAO"的AI换脸软件在社交网络不断刷屏，微信朋友圈、微博热搜到处都是它的身影。

在娱乐类应用的App Store排名中，ZAO也一举超越腾讯视频、爱奇艺两大的视频巨头，跃升至第二位（仅次于西瓜视频）。根据ZAO官方微博透露，这个月（8月份）花700万元租的服务器，一晚就已经消耗了1/3，其火爆程度可见一斑。

火爆的原因，或许是来自于其内容呈现的门槛极低。通过“ZAO”应用，使用者只需要上传一张清晰的面部照片，就可以通过应用内的素材将自己的脸换到“周润发”、“白展堂”、“谢广坤”、“小李子”等明星身上，让自己成为大片的主角或者与梦中的偶像搭档。

从实际效果来看，ZAO的人脸融合效果非常不错，融合之后的视频几乎没有违和感，堪称以假乱真。

不过，热潮的到来也引发了很多人的思考，ZAO的换脸应用很容易受到版权方面的挑战，而且在“愉快”换脸的背后，更存在着不小的隐私和个人信息安全隐患。

天生带有硬伤的“一夜红”应用，往往都会出现瞬间没（三天挂）的结局，ZAO能否逃出这个宿命？

No.1 很少有人关注的巨大风险

从App Store更新记录来看，ZAO最初的0.2版本是在三个月前正式上线的，截止目前已经进行了三次更新。短短三个月的时间，ZAO就获得了这样的关注度，的确可以称之为现象级应用。这有点儿类似于当年老罗在发布会上推荐子弹短信之后的火爆景象。

唯一不同的是，ZAO没有老罗这样一个顶级流量红人的背书，而是凭借着自己的新奇特和低门槛赢得了公众的关注。

火是火了，但从产品层面来看，AI换脸早就不是什么新鲜玩意儿，而且类似的应用都引起过版权及隐私方面的争议，最终也没能逃脱用户的“三分钟热情”。

早在2017年底，国外ID为“deepfakes”的用户就曾发布过自己制作的AI换脸视频。当时由于“神奇女侠”的扮演者盖尔·加朵脸被该技术换到了某爱情动作电影女主的脸上，引起了很大的争议。随后，“deepfakes”技术对外开源，也被很多用户开始熟知和使用。而国内也有不少用户使用这一技术，对一些影视作品进行过换脸操作。

视频之外，图片的换脸更是早就已经“烂大街”，从最初的PS、美图秀秀到后来的Face u激萌，类似的产品不下数十种，在网上比比皆是。

这次ZAO的爆红，除了因为实现了从图片换脸到视频换脸的升级外，主要还是得益于较低的上手门槛。此前用户通过“deepfakes”来进行视频换脸的过程非常硬核，在硬件和系统的高门槛要求下，很多用户直接被拒之门外。

而此次ZAO通过相应的AI算法，简化了视频换脸的过程，用户只需要上传一张自己的照片，几乎没有任何上手门槛。

可是，很多人已经注意到，如此简单的上手背后，是用户权限的“大开放”。

根据ZAO的用户协议显示：用户上传发布内容后，意味着同意授予ZAO及其关联公司以及ZAO用户在“全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”。

或许对于用户而言，一次尝鲜AI视频变脸，可以将自己的肖像授权用于这种AI换脸技术的使用和传播。但对于那些视频素材以及公共人物的肖像权，隐忧和挑战极大。

上线仅仅三个月的ZAO，显然是无法获得现阶段其素材库中所存在的大量视频的著作权及使用许可。在高风险状态下，一旦版权方追究起其侵权并要求赔偿，将是一个很棘手的问题。

ZAO显然知道这一点，所以其在用户协议特别强调：“包括但不限于可以对用户内容进行全部或部分的修改与编辑（如将短视频中的人脸或者声音换成另一个人的人脸或者声音等）以及对修改前后的用户内容进行信息网络传播以及《著作权法》规定的由著作权人享有的全部著作财产权利及邻接权利”。

可以看出，这是一种尝试让用户自行承担版权风险的措施。如此转嫁风险的用户协议，对于用户而言显然过于霸道。

对此，懂懂笔记采访了多位尝鲜ZAO的年轻用户，在交流过程中懂懂笔记发现，绝大多数用户不会仔细阅读用户协议，至于版权风险他们更是没有丝毫防范意识。其中一位互联网公司职员坦言：“这种应用的用户协议一般人都不会看，那么长读起来太累了，而且很多地方即使读完也不一定就能理解是什么意思。”

显然，对于自身隐私以及版权的风险，绝大多数用户并不在意或者不知情。

No.2 三分钟热度的人性使然

站在商业角度上看，尽管存在很多质疑，但一夜爆红对于ZAO而言无疑是幸运的。不过，爆红并不代表着生命力的长久。回看一下那些市场中浪花可以发现，类似短时间爆红、用户激增的应用并不在少数，包括曾经的子弹短信、小咖秀、Faceu激萌和脸萌等等。

从产品形态上来看，目前ZAO的产品形态过于单一，除了能提供AI视频换脸之外并没有其他功能。当然，苛求一款上线刚刚三个月的产品具备丰富的功能不太可能，而且受热捧的单一功能在某种程度上也能促使用户快速上手和了解产品。但是，有一点值得注意——作为一款半工具型的移动应用，如何长期保持用户粘性始终是最大的挑战。

懂懂笔记采访了多名曾使用过子弹短信、小咖秀、Faceu激萌等爆红应用又很快卸载的用户。其中一位全部使用过上述应用的高先生表示：“最初，基本上都是因为朋友圈有人发这些应用做出来的视频或者使用感受，才会好奇下载。当初的小咖秀就是因为看到有人在朋友圈发了那种配音视频，觉得很好玩。但这种应用很快就过气了，朋友圈几乎不再有任何踪迹。”他感觉类似抖音、快手这类可以随意发挥的短视频应用，可以长时间保留新鲜感，“关键是这些应用要有朋友经常在使用，不会很快过气”。

对于用户而言，AI换脸这种使用显然不是刚需，一两天内的火爆或是因为其简单的操作方式引发用户好奇心，也或者是巧妙策划推动后的市场反应。但尝鲜之后，应用的刚需仍是留住用户的核心条件。想要未来可期，ZAO就必须拓展新的应用形式，持续增加用户粘性。这方面，最初以制作gif被外界熟知并转型短视频和直播的快手，无疑是一个好榜样。

实际上，很多潮流应用一夜红后遭遇瞬间没（三天挂），主要是很快触碰到了增长的天花板。而在增长放缓的同时，它们又未能做好新业务的拓展或者转型。尤其是非刚需的半工具型应用，用户好奇心一过自然会被抛弃。所以，ZAO急需打造一个能够支撑其未来持续增长的赛道，而且能够与AI换脸的功能产生化学反应。

根据天眼查资料显示，ZAO的实际控制人为雷小亮与王力，这两位均是陌陌联合创始人，分别担任游戏业务部总裁和COO。另外两人目前已经将其所持有的股权，全部质押给了陌陌旗下的全资子公司。所以，某种意义上来看ZAO就是陌陌旗下的一个新品。

考虑到其与陌陌之间的关系，未来陌陌可能会在直播和社交方面给予其资源支持。不过，目前看来直播早已不是一个风口，而社交更不是好啃的“骨头”。未来陌陌在这两方面能起到多大的帮助，还有待观察。

对此，相关互联网行业观察家对懂懂笔记表示：“对于陌陌而言，现在ZAO的爆红肯定是一件好事。当用户聚集之后，就有了很大的想象空间。接下来还要看具体的运营方向和能力。在这方面陌陌自己就是一个比较好的例子，从社交到直播也丰富的经验。但这不代表它的未来就一片光明，前期的流量肯定会慢慢流失，具体还要看后续的运营方向和手法。“该人士强调，项目做好了会是又一个抖音、快手、Snapchat以及陌陌这样的“故事”，“做不好的话，就是另一个快速红快速死的产品。”

【结束语】

过去数年间，我们见过太多从一夜红到瞬间没（三天挂）的互联网应用。对于任何一款产品而言，留住用户都远比获取用户要难。虽然ZAO瞬间爆红，也遭遇大量质疑，但流量是不会骗人的。它的确在上线初期成功获得了海量流量，至于未来如何摆脱外界质疑，如何避免天然硬伤造成的桎梏，仍需要ZAO在市场中自己摸索。毕竟，社交+AI新玩法的战斗才刚刚开始。