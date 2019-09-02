分析：没有5G，苹果iPhone 11销量将遭遇挑战

在今年9月10日乔布斯剧院的苹果产品发布会上，苹果将为我们带来三款新iPhone，分别是搭载6.5英寸和5.8英寸OLED屏幕的iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro，以及采用6.1英寸LCD屏幕的iPhone 11，对应的分别是去年推出的iPhone XS Max、iPhone XS以及iPhone XR。这三款新iPhone都将在假日季期间正式发售。

据相关统计，今年智能手机用户更换手机的平均周期为33个月，相比于2018年的27.5个月有所增加，婴儿潮一代（1946-1964出生的用户）更是期望他们的智能手机可以使用3年之久，而作为换手机频率最高的千禧一代，今年他们更换手机的平均周期也有30个月。这么看来，今年的这三款新iPhone推出之时，去年的iPhone XS系列将会正达热潮（距离去年推出12个月，正好处于平均换机周期的中期），可谓是有点生不逢时了。

且据此推开，苹果一年更新一次手机的习惯也该改改了。

近年来iPhone的销量一直在下滑，而苹果则一直在依靠较高的单价来弥补损失的利润。但有越来越多的现象表明，消费者对于高价手机制造商强制推销其最新产品的行为渐渐感到厌烦。

目前，苹果和三星的旗舰手机起价都在1000美元以上。据Gartner统计，今年第二季度全球智能手机销量下降了1.7%。该公司高级研究主管Anshul Gupta表示：“用户对高端智能手机的需求放缓，且放缓速度超过对中端和低端智能手机的需求。”

同时根据相关调查，智能手机用户渐渐开始觉得许多新款智能机的新技术并不能对得起它的价格。就iPhone来说，虽然即将推出的新款iPhone将会拥有更强的摄像功能，配备更先进的Face ID传感器，且会添加许多AR功能，但如果这就是新款iPhone的全部“黑科技”，苹果用户肯定不会愿意为此买单，所以期待今年发布会上苹果能为用户带来更多惊喜吧。

下一站，5G

消费者认为，5G将会是智能手机创新的下一个重大飞跃，这也应该成为他们换机的理由，但谁也没想到第一款5G iPhone要到明年才推出。其实这么做的理由很简单，因为直到2020年末，5G网络服务才能在大部分地区完全展开。不过，这一消息也可能会使一部分苹果用户直接略过今年的新款iPhone而去等待明年的5G iPhone。

同时，在全球经济放缓的背景下，今年新款iPhone的销量难免会受到影响，而其中最不稳定的因素就是中国市场。

除了推出更昂贵的新款手机外，苹果还一直在努力推动其服务业务以缓解iPhone销量下降对其盈利的影响。即使用户不怎么看好新款iPhone，开发服务业务也是盈利的好方法。据统计，苹果服务业在6月季度同比增长12%至114.6亿美元，与此同时iPhone销量同期萎缩近12%至260亿美元。但目前，苹果仍然依靠iPhone来获得大部分收入，因此新款iPhone的销售放缓必将会对公司的财务造成明显影响。

最后，今年消费者对新款iPhone发布的反应与以往不同。今年的用户没有像往年一样沉迷其中并大肆宣传，更多的人反而开始抱着怀疑的态度看待新款iPhone，并寻找不换机的理由。现在，我们还会常常听到人们感叹他们的iPhone 7仍然能够正常使用且丝般顺滑，这给苹果的新机营销带来了更大的压力。所以9月10日苹果在产品发布会上的表现，将会决定用户是否要为新款iPhone买单，将会决定新款iPhone是否能够在当下智能手机市场中保持竞争力。