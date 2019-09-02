ZAO换脸视频爆红，新技术让“不要脸”有了新定义

AI应用领域终于出现了一款面向C端用户的现象级产品——ZAO。

这是个AI换脸App，8月30日上线，用户仅仅需要上传一张照片，便可以轻松将影视剧中演员的脸庞替换成自己的。于是，朋友圈被换脸视频刷屏。「ZAO AI换脸」也登上微博热搜。随着热度持续走高，有关ZAO及AI技术使用边界问题的讨论也在发酵。

普遍关心的问题是，ZAO实现产品冷启动巨大成功的底层逻辑是什么？同为工具类App，脸萌、ZEPETO先后折戟，ZAO该如何避免昙花一现？在市场环境不完善的前提下，AI生物识别技术广泛应用于C端产品，可能带来的潜在风险有什么？

ZAO App在App Store的介绍截屏

裂变传播的密钥

实际上，ZAO并非是第一款AI换脸App。今年四月，名为颜技的App上线了IOS版，具有和ZAO相同的图片换脸到视频功能。但它没火。

ZAO实现病毒式流行的原因，是选择了自带传播属性的新奇玩法，将产品功能做到极简，将技术门槛降至可接受的范围，切中用户偏好自恋和展示的人性需求。

ZAO目前只有两个玩法，视频换脸和表情包换脸，外加一键分享至朋友圈的功能。App内提供了相对丰富的制作素材，比如各类影视剧经典场面的短视频。用户需要做的，仅仅是上传一张自己的照片，就可以轻松完成换脸。

AI换脸技术也并非最近才出现。2017年，ID名叫「deepfakes」的用户就在Reddit论坛内第一次上传了其自制的换脸视频。后来，他还开源了自己使用的技术代码。「deepfake」如今成为AI换脸的代名词。

有相关从业者表示，使用「deepfake」技术制作换脸视频对电脑配置，尤其是显卡要求很高，与ZAO产出的视频相比，同等体量的内容可能要渲染十多个小时。颜技App简化了换脸制作的技术难度，并将整体生成时间控制到两三分钟。而在ZAO，制作一段换脸短视频的时间只需10秒。

所以，在AI领域各项技术趋于成熟的前提下，技术本身或许不再是产品成功的关键因素，选择合适的场景匹配优质的体验可能更加重要。

短视频正在成为移动互联网主流表达方式。但在短视频平台上，流行的作品多数还是经过精心制作的。在乎颜值在乎身材，缺少对拍摄的构思，对普通用户而言制作短视频也是一件有难度的事情。

在这一层面上，ZAO又降低了短视频制作的门槛。拍摄素材是现成的影视剧情，用户也不必在意身材、场景等影响美观的因素。用户又是爱美的，自恋的，ZAO正好切中这一需求，由此产生了裂变的传播效应。

只是，纵观ZAO这类以新奇玩法起步的工具产品，它们在迅速聚集一大批原生流量后，限于玩法单一，如果不能持久保持用户的新鲜感，终将死于低留存，成为其他平台完善产品功能的灵感来源。如何避免昙花一现是ZAO亟待解决的问题。

ZAO 的十字路口

工商登记信息显示，ZAO的运营主体是长沙深度融合网络科技有限公司，由海南喵咖网络科技有限公司全资持有。

喵咖科技的股东为自然人王力，雷小两，二者分别持股50%。而王力是陌陌总裁、首席运营官，雷小亮是陌陌联合创始人。所以，ZAO实际是陌陌孵化的产品，摆在它面前的有两条路：作为独立App发展；融入陌陌本身，成为其产品甚至是矩阵的一部分。

制作AI换脸作品对计算机的运行性能要求极高，对于产品运营商而言，在使用硬件和服务器上的投入成本也是极大的。ZAO官方透露，8月份公司花700万租的服务器，仅仅8月30日上线当晚，就已经消耗了1/3。

尽管ZAO已经将制作技术优化到可接受的水平，但这个还未有明确赢利点的产品，必定在不短的时间内处于烧钱状态。于是，成为陌陌产品或者矩阵的一部分是个合理的商业选择。

在直播商业化能力见顶的当下，陌陌也在寻找新的盈利点。包括ZAO在内，当前陌陌同时孵化的社交产品有六个，其中四个是在今年上线的。陌陌主打陌生人社交，对视频展示个人的内容有天然需求，ZAO是一块合适的拼图，补足了陌陌在短视频领域的短板。在ZAO大获成功后，想必不久各大短视频平台，直播平台都会推出类似的换脸滤镜或者模块功能。

作为独立App发展，ZAO也有一定的机会。尽管功能产品易复制，但ZAO具有先发优势。ZAO必然会面对一股流量退潮，如何在现有大流量的基础上实现用户高留存，和对流量的精细化运营是关键。

从工具类App转型成社交社区是ZAO的选择。目前的状态看，ZAO似乎是一个全民娱乐的工具，但从长期看，对AI换脸功能有持续性需求的用户必然是小众的。

以极客公园此前报道的触漫App为例，其最早是一个漫画创作类的工具App。创始人黄跃中告诉极客公园（ID：geekpark），起初它将产品定位为全民漫画创作工具，经过用户调研后发现，对00后而言漫画创作才是一个强需求。于是触漫开始对产品功能做调整，针对00后的用户偏好做运营，如今成为了00后泛二次元创作的社区。

在视听内容领域，ZAO无疑会助推影视娱乐视频二次创作品类的发展，为避免成为昙花一现的产品，ZAO需要找到对这类创作有强需求的用户，实现同好社区的构建，并在这一社区的基础上做会员、直播、广告等模式的商业化。

AI 换脸的隐忧

只是在ZAO实现更大商业化前景之前，摆在它面前的拦路虎却是产品对用户人脸数据采集、使用、转让等存在的风险问题。普遍担忧是，AI换脸技的门槛降低，可能会导致色情视频换脸、视频欺诈等犯罪方式的流行。

此前，好莱坞明星盖尔·加朵的容貌被deepfake技术复制到情色电影中，这导致Reddit论坛直接封杀了deepfakes」的账号。斯嘉丽·约翰逊也是这类换脸技术的受害者。她曾说，作为影视明星，自己的肖像被这样使用，旁人都会知道这是假的，但是对于普通人而言却不同。

监管风险是ZAO面临的最大问题之一。普通人的肖像被违法用于色情、敲诈情况的可能性极大，并且更让用户关注的是ZAO本身对用户协议的规定。其对人脸数据的使用范围、权利的界定都是引起争议的焦点。

ZAO App的用户协议

以ZAO用户协议涉及的授权内容为例，用户上传发布内容后，就意味着同意授权ZAO及其关联公司，以及ZAO用户在「全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利」。该类条款包括，但不限于人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的用户或肖像权利人的肖像权，以及利用技术对其肖像进行形式改动。

有业内人士指出，「Zao的火爆，普及了普通人对Deepfake的了解；普及了一部分人对「看用户协议这件事」的了解；提醒了少部分人意识到人脸数据安全是个现实问题。可能也提升了有关部门对于人脸数据和换脸技术的进一步关注，加速了相关约束的出台进程，以及相关安全检测技术的需求。」

8月23日，支付宝发布了《生物识别用户隐私与安全保护倡议》，呼吁从事该行业的科技企业加入进来，一起来规范和保护用户信息。倡议指出，企业应对采集到的信息进行加密存储来提高安全强度，也应明确和规范用户信息使用的目的及范围，避免信息被过度使用。

都在谈移动互联网的红利将尽，但新技术却是挖掘原生流量的铲子。最近，包括AI换脸，AI算命等等，AI技术开始逐步走向C端，与特定场景结合推动现象级产品的出现，只是在AI技术完全渗入互联网产品的方方面面之前，对数据使用的规范，对数据安全堡垒的构建，也是技术推动产品、产业发展不可或缺的一部分。