中欧PHP开发者大会因多元化争议而取消：完全由白人男性演讲

上周末,原定于10月4日至6日在德国德累斯顿举行的PHP会议PHP Central Europe developer conference (PHP.CE)因多元化争议宣布取消。

可以看到,大会主办方在会议首页直言:“The conference has been canceled and won't be continued*. Sorry for the inconvenience.”

会议的组织者在两名预定的演讲者发表公开声明(this, this and this post)表示他们今年不参加会议之后,决定取消此次活动,理由是担心缺乏多元化。

在 PHP.CE首页我们也留意到,大会主办方特意强调了多元化的重要性:DIVERSITY MATTERS!

PHP.CE声称要致力于打造一个尽可能包容的会议,希望展示德国各地的人才,并欢迎国际同行发表看法。

此次事件的起因应该是教育咨询公司The Graide Network的首席技术官Karl Hughes,他在推特发文表示,对这次完全由白人男性组成的演讲会议感到失望。

随后,PHP开发者Larry Garfield得知了这一情况,并成为最早公开宣布不参加此次会议的人,他曾因特殊的性亚文化癖好(BSDM)而遭到Drupal项目的驱逐。上个月他在博客发文宣布退出今年的 PHP.CE大会,原因是此次大会没有女性演讲者。Larry表示在得知大会没有女性演讲者后,他曾与组织者交涉过,并提出了一些降低成本的可行方案,他的计划是与会议组织者合作,以补贴参会人员的差旅费用,因为他们知道国际旅行的费用可能会阻止妇女和其他代表性不强的群体提交提案,但会议组织者表示他们不接受这样的安排。他们指出今年只有一位女士提交了一份会议提案,并且这份提案与去年在本地会议发表的重复。组织者坚定表示,提案征集阶段已结束,他们现在不愿意接触新人。

对于Larry Garfield的退出,会议的一位组织者Dariusz Grzesista回应称,多元化与包容性是值得提倡的目标,但不应该以牺牲演讲质量为代价。

随后,开发者Mark Baker也决定退出会议的演讲,理由与Larry Garfield的相似。他认为多元化比发表演讲更重要。

这种政治分歧在技术社区早已司空见惯,Node.js、Python、Django、Redis、CouchDB和 LLVM 都处理过与多元化、包容性、冒犯性语言或冒犯行为有关的问题。

不过对于此次会议的取消,一部分人认为主要原因不是政治分歧,更有可能是门票销售不佳。