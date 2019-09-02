项目内置广告争议后续：npm禁止终端广告

几天前，Standard JS在项目中实验性内置广告的事件引发热议。这些广告通过一个名为Funding的npm软件包展示在终端，该软件包包含在Standard的代码库中。随后，npm公司透过外媒 ZDNet 作出回应，宣布将禁止此类终端广告行为。

“我们一直致力于改善政策，扩大对社区的承诺”，npm公司的 CTO Ahmad Nassri表示，“为此，我们正在对我们的政策进行更新，更明确地说明我们认为不可接受的商业内容的类型。”

根据这些即将到来的政策更新，npm将禁止：

在运行时、安装时或软件开发生命周期的其他阶段（例如通过npm脚本）显示广告的包；

包含用于展示广告的代码的软件包是可以的，但为了自己展示广告的软件包则不行；

本身主要用作广告的包，这些包只有占位符或可忽略不计的代码、数据等。

至于已经生成广告的 Linode与 LogRocket这两个赞助商，在 Funding项目收到众多负面反馈后，也退了出来。于是该实验不得不至此暂停。

没过多久，Standard JS项目成员Feross Aboukhadijeh 在个人博客发表文章”Recap of the `funding` experiment“（回顾”funding“实验），正式宣告 Funding项目的终结。

Aboukhadijeh从开源维护者的角度阐释了关于此次实验的想法和初衷，他说"我的目标是尝试一种新的方式来资助开源，而不仅仅是要求捐款"，并再度抛出开源可持续性发展的难题。

虽然这个 ”Funding“实验结束了，但 Aboukhadijeh还在继续探索，他认为“这当然不会是最后一个开源资助实验”。对于此前的不少批评，他觉得也是值得的，因为它似乎在更广泛的社区中推动了对话。