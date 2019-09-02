CNN：美国大批牙医电脑遭勒索软件攻击

IT之家9月2日消息 勒索软件作为恶意软件的一种，被勒索软件攻击的用户通常需要支付相应的赎金才能够回复正常，这种软件“毒瘤”近年来也备受社会关注。最近据CNN报道，美国再度发生勒索软件攻击的事件，只不过此次的受害者被换成了广大的牙医群体。

“我们无法访问患者病历，日程表，X光片或查看患者的账单”威斯康星州的一名牙科从业者Shae Johnson接受采访时表示，“如果没有相关资料和X光片，医生便无法对患者进行适当的治疗。”

据报道称，美国牙医一般会使用来自Digital Dental Record和PerCSoft的系统来对病人资料进行记录等等。而这类软件内往往存在着漏洞，这也让勒索软件有机可乘，黑客利用牙医软件的漏洞将REvil勒索软件“注入”到牙医电脑之中并控制了整台电脑。受影响的牙医在存取病人资料时便会发现自己的电脑“被锁”，需要支付相应的赎金才可以解锁。

“目前修复工作正在进行中。”Digital Dental Record发言人Brenna Sadler在采访中表示，“这是一个非常困难，冗长，有条不紊的过程。所以需要一些时间。”

不过据报道，目前Digital Dental Record和PerCSoft公司均已同意支付赎金并向受影响的牙医提供解锁工具，而具体这两家公司是否支付赎金就不得而知了。对于中小型企业而言，他们所采用的软件如果存在漏洞一般很难被发现，再加上用户使用电脑的不良习惯，也因此容易成为勒索软件的重点“照顾”对象。