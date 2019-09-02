华为邓泰华：5G与AI彼此成就，两者结合带来无限可能

“5G、AI和云这三个划时代的通用使能技术历史性地汇聚到了一起，未来这三种技术相互结合、相互激发、相互促进会深刻地改变我们生活和社会的方方面面；同时，这三种技术和千行百业的深度耦合，也会进一步带来全新的历史发展机遇。”华为无线网络产品线总裁邓泰华表示。

他在2019世界人工智能大会期间举行的5G与人工智能主题论坛上发表了《5G改变社会，AI将功不可没》的主旨演讲，分享了华为对5G与AI之间彼此成就的深刻理解，以及对5G+AI带来无限可能的洞察展望。

5G成就AI

随着3GPP R15协议的推出、全球5G频谱的逐步发放以及产业链的迅速完善，今年成为全球5G商用元年。

全球移动供应商协会（GSA）在其8月份最新发布的报告中指出，32个国家的56家运营商已经宣布在其现网中部署5G技术，其中39家运营商已经宣布推出3GPP标准的5G服务。尤其是韩国运营商从今年4月开始商用5G移动服务，目前为止已经发展了超过200万用户，达到韩国总人口的5%，5G终端渗透率增速超过了4G发展初期。

不过5G的发展还要看中国，邓泰华表示，6月6日牌照正式发放后，三大运营商在全国30个省份、50多个城市启动了5G网络的部署，中国5G建设规模已达世界第一，而且是从5G时代一开始就引领全球的5G发展。

他指出，5G的普及会进一步促进AI的发展。相比4G面向人的联接，5G的联接万物、全行业数字化转型，为AI实现万物智能奠定了基础。华为全球产业展望（[email protected]）预测，到2025年，全球将有超过1000亿的联接、个人智能终端数量将达400亿、5G用户数达到11亿、联入5G网络的车辆将超过2亿、年新增数据量会超过180ZB。海量的连接和数据唯有通过无处不在的5G网络才能实时上传云端用于AI的学习和训练，再将AI运算结果作用到千百行业。

5G使能AI具体体现在三个方面，算据、算力、算法是AI的三大基本要素，目前算据和算力是短板，而5G恰好补充了这两个短板。首先，5G使能AI认知万物，令算据不受限，5G联接万物，通过5G网络可以将物理世界海量数据信息实时地传送至云端，使得采样数据范围能够极度扩展，而采样数据的极度增加也能够有效缩短算法的训练周期。其次，5G使能AI智力无限，令算力不受限，5G打通了端管云，原本依托于本地处理运算的内容通过网络投射到云端，使得云端的算力和本地终端算力能够打通，全局算力补充本地算力、全局模型补充个体模型。第三，5G使能AI普惠万物，令贡献对象不受限，5G将AI运算结果实施作用于千百行业、每个数字终端，将哑终端变成智终端，使得AI的运用能够真正实现普惠化和大众化。

AI成就5G

5G赋能AI，反过来在5G使能全行业数字化的过程中，AI亦将发挥重要的、不可替代的作用。

如今的5G发展正面临着网络性能优化难度提升、网络运维复杂度增加、行业需要确定性能力的挑战。从4G到5G，带宽从20M增至100M、无线通道从8收发增至64收发，网优网规难度呈指数级上升；5G频段制式、部署场景、终端类型骤然增多，令网络运维复杂度百倍增加、OPEX居高不下；5G由面向人的联接到服务千行百业有一个重要转变，以往的网络是一张尽力而为的网络，而面向行业市场更多需要提供确定性的能力。

“5G时代，这些新的变化和挑战都在呼唤AI。”邓泰华阐述道，ITU对5G网络有三个维度能力的定义，即eMBB（增强型移动宽带）、mMTC（大规模物联网）、uRLLC（超高可靠超低时延通信），它们代表了网络的“硬”能力。华为将AI视为第四维的“软”能力，将之同5G网络的BON模型（B-业务、O-运维、N-网络）相结合，带来新的价值。

首先，AI与网络层面结合，有助于实现5G的柔性自治，令5G网络性能不断自我提升。5G拥有大数据获取渠道，通过5G网络可获得海量数据且结构性数据占比高，基于海量数据可在站点层面和网络层面对数据进行建模，对结构性的海量数据进行算法优化，训练结果可以对整个网络资源进行更精细度的调度和优化、使用：“以5G时代的典型产品Massive MIMO为例，不同天线倾角水平和垂直层面发送的信号波数宽度、形状、功率大小直接影响了最终的网络性能和覆盖性能。但是我们知道话务是动态变化的、不同场景千差万别，这种情况下怎么自适应地匹配话务的变化、匹配最终用户的场景，动态调整网络参数配置？这就需要引入AI。比如针对一个体育馆人口相对集中的场景，采用窄波束，对准用户提供大通量；体育馆赛事/演唱会结束人流分散的时候可以自动调整为宽波束，优先解决覆盖的问题；话务量低的时候窄波可以关断，实现极简节能。”

其次，AI与操作运维结合，能够进一步实现极简运维，加速5G站点部署。传统方式站点开通流程冗长、工作量大，AI则可大幅简化5G站点开通流程，减少80%以上的部署时间：“比如我们现在在室内部署小站，逐步实现了自感知、网络自配置开通、根据话务变化自动调整，从过去的人工走向了自动化。话务量大的时候我们做小区分裂，话务量小的时候就做小区合并、降低干扰，还可以做到人离开室内区域设备就关断。”

第三，AI与业务层面结合，可以提供端到端的确定性能力，使能千行百业。5G网络提供的是管道能力，诸如上下行大带宽、低时延、超高可靠、定位/同步、智能感知等，如何以此来满足行业业务需求？在中间需要引入AI，将行业需求转化为网络可感知的KPI指标，对指标进行分析预测以判断当前网络资源能否满足行业需求，再结合分析预测得出的数据建模，对网络资源进行动态规划、调度、使用和过程保障，使得网络最终可以提供SLA高可靠保障的网络能力。

5G+AI带来无限可能

5G和AI就像万物互联的智能社会的孪生引擎，5G带来无限联接，AI带来无限智慧，5G+AI带来无限可能。

邓泰华以智能工厂为例剖析称，中国是制造大国，智能制造在中国有很大的产业发展机会，5G+AI机器视觉改变了生产方式。像是在质量检测环节，要求间隙识别小于1mm、异物识别小于100mm²，5G使能的机器视觉可实现流水线移动环境中的自动质检，较之人工方式极大地降低漏检率，同时节省铺贴时间80%、节约重铺材料92.5%。这是一个可规模推广复制的业务，已经在一些工厂得到了应用。

另一个案例来自智慧矿业，5G+AI在切实保障安全的同时实现提速增效。结合云管端与AI打造的煤矿大脑实现了态势感知，辅助政策的制定和监管，基于这样一个平台可以不断引入更多的增值业务，比如可以实现基于数据分析的矿业环境的风险分析，进而实现操作员本身状态的评估。再比如在高效作业方面，第一阶段最典型的应用就是远程实时操控，可实现人员“0伤亡”，更进一步可实现无人操控，以自动驾驶做到3倍的提速增效。

“5G网络部署刚刚开始，5G面向个人、家庭、千行百业的应用也在逐步培育和发展。在这样一个关键的时刻，我们将一如既往地支持中国运营商建设最优质的5G网络、与行业合作伙伴开放合作，推动全社会加快迈向万物智联的新世界。”邓泰华在发言的最后如是说道。