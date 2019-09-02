科普：我们为什么闻不到自己的口臭？

北京时间9月2日消息，据国外媒体报道，很多人都常常担心自己的口臭问题，这种心理甚至有一个专门的名字：口臭恐惧症。一项研究发现，在造访某家牙科诊所的患者中，有80%的人都认为自己有口臭，而其中只有24%的人真的有口臭。

人们之所以会过度担心这一问题，也许是因为我们闻不到自己的口气。因此每当和他人交谈时，都会暗自担心自己把对方熏跑。

我们为什么闻不到自己的口臭？人们提出了许多猜想。有一种理论认为，我们已经充分习惯了自己的体味，就像我们所说的“入鲍鱼之肆，久闻而不知其臭”一样。

还有一种理论认为，人们说话时的呼吸方式与平时有所不同。说话的时候，口腔后部会更频繁地搅动，而这一部位正是口臭的源头。

还有人提出，无法闻到自己嘴里呼出的气味、或自己鼻子内部的气味其实是一种进化上的进步。大脑会自动屏蔽与鼻腔靠得最近的气味来源，否则我们的鼻子里就会充斥着自己的口气、无法捕捉到其它的气味了。

最近还有人提出了另一种解释：也许口臭的气味并没有那么“顽强”，在经历了被吐出、再被吸入的过程后，还没来得及被鼻子捕捉到，就已经消散在了空气中。但假如你对着另一个人吹一口气，对方就会闻到你的口气，因为他并没有经历“吐出口气”的这个过程，气味在这一过程中来不及消散，就直接被对方吸了进去。

那么，我们要如何得知自己是否有口臭呢？你可以舔一舔手腕，然后闻一闻；或者可以对着镜子检查一下自己的舌头，看看上面有没有舌苔。也可以借助专业方法，自己买工具回来测一测，也可以找牙医做一次口臭检测。