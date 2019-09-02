不止电动车，比亚迪与宁德还要争日本蓄电池市场

据日本经济新闻报道，在太阳能电池板领域确立主导地位后，中国能源企业正在进军日本的蓄电池市场，扩大其在可再生能源领域的影响力。

中国电动汽车领军企业比亚迪将于2021年开始为工厂和发电厂销售蓄电池，全球汽车电池领头羊宁德时代（CATL）则计划从明年开始为住宅和企业提供低价蓄电池。

中国企业目前已经占据全球太阳能电池板市场高达70%的份额。现在，在注意到日本家庭越来越需要储存他们产生的多余能源以后，来自中国的企业也开始填补这一需求。由此产生的竞争可能会降低市场价格，进一步刺激需求。

比亚迪计划销售使用锂离子电池技术的固定型蓄电池。该公司正在扩大其在中国国内以及美国等地区的固定型蓄电池业务，其全球市场份额约为10%，落后于像三星SDI和乐金化学(LG Chem)这样的韩国公司。

这家中国公司计划明年开始在日本洽谈交易，并计划2021年开始交货。预计比亚迪的价格将与竞争对手大致持平。

该汽车制造商还在进一步考虑将废旧的电动公共汽车电池重新用于打造固定型蓄电池。

1991年，索尼推出了世界上第一款商用锂离子电池，而后其它的日本企业在这一领域长期处于领先地位，尤其是松下。但在2017年，宁德时代取代松下成为全球汽车电池市场的领先者，比亚迪位居第三。

宁德时代已牵手日本太阳能设备制造商Next Energy & Resources共同开发面向日本市场的蓄电池，目标是以比竞争对手低50%左右的价格销售这些产品。

全球第三大太阳能电池板生产商天合光能和排名第十的尚德电力也计划进军日本固定型蓄电池市场。

中国是一个竞争十分激烈的市场，约有100家公司生产汽车电池。但由于担心政府6月份削减补贴后电动汽车销量会下降，为了规避潜在的影响，其中一些公司正追逐固定型蓄电池市场。

据市场市调机构富士经济称，到2030年，全球固定型蓄电池市场(不包括汽车电池)规模将达到1.2万亿日元(约合113亿美元)，约为2017年的6.6倍。

中国制造商在全球太阳能电池板市场的份额从2005年的15%大幅上升到2017年的71%，这在很大程度上要归功于其低价攻势。同期，它们的日本竞争对手的市占率则从约37%剧降至只有2%。东京的太阳能电池板咨询公司RTS的数据显示，在日本市场，中国企业的份额已从2011年的20%跃升至2018年的54%。

至于蓄电池，松下和其它的日本公司在日本国内仍然占有很大的市场份额。但就生产规模而言，日本企业远远落后于中国的竞争对手，可能会面临与太阳能电池板行业类似的命运。