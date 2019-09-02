为何要搞 10 年？方舟编译器专家首次回应

昨天华为正式开源了其方舟编译器，一时间引起热议。在方舟技术专家所在的微信群中，关于为何方舟需要研发10年的问题被首次回应。

JFinal作者詹波的疑惑是为什么方舟编译器需要花费10年时间才实现：

方舟编译器官网的深度解密文章表明，做出方舟编译器的难度极大。我理解为比做一个C++编译器的难度要大得多得多，否则打造方舟编译器不会需要十年时间。

而C++远比Java复杂度高，为什么做一个Java编译器的难度会远比做C++编译器要高得多呢？

官网的方舟深度解密文章中并未透彻说明核心难点在哪里。

方舟专家不闲解答了他的疑惑，他介绍，首先在构思方舟的时候华为并没有选择C++，是因为国内生态开发者主要还是Java/Kotlin为主，而Java本身是动态语言，如果要能够在服务器侧做到静态编译，又不能动手裁剪语言的动态能力，就需要IR，运行时，编译器以及编程框架一起修改。这还要考虑复杂的兼容问题，导致技术方案选型的困难。



其次要想提高流畅度，需要提升内存使用效率、提升JNI效率，需要想尽办法控制动态绑定对性能的影响，需要profile上有更准确的信息，这是系统工程上的困难。

不闲表示，其实二进制编译也只是一种技术路线，简单的AOT也是生成二进制，问题的关键是如何提升编译后的代码执行效率，这是当前的主要困难。做出一个可以工作的不难，难在做出世界顶尖性能。“甲骨文、Jetbrains等很多海外公司都在做类似尝试，如果不是有大牛压台……我们国内能做IR设计和内存模型的人很少，大家也都不再用汇编编程了。”