美严查入境者社交媒体资料，哈佛大学新生入境被拒

据外媒报道，几天前，来自黎巴嫩的哈佛大学新生伊斯梅尔·阿贾维(Ismail B. Ajjawi)被禁止进入美国，美国海关和边境保护局（CBP）撤销了他的签证。CBP的特工在询问他朋友的社交媒体活动时，搜查了他的手机和笔记本电脑，发现其“朋友名单上有人存在反对美国的政治观点”。

阿贾维的案件只是CBP扩大社交媒体监控努力的事件之一。今年早些时候，美国国务院开始要求大多数签证申请人列出他们的社交媒体账户。阿贾维的描述表明，数字监控远远不止检查潜在移民是否会构成犯罪威胁，美国边境官员显然还把网友视为好友。

在某种程度上，查看社交媒体上的帖子并不像查看设备上的私人文件那样具有侵入性。多年来，CBP始终在寻找儿童色情或其他非法材料。即便如此，这也产生了连锁效应，导致人们不敢在网上表达自己的政治观点，因为社交媒体上的帖子很容易被误解。

电子前沿基金会(EFF)高级律师索菲亚·科普(Sophia Cope)表示：“查看某人的社交媒体存在许多言论自由和结社自由问题，甚至是审查他们是否愿意来美国。”

尽管有人因拒绝解锁电子设备而被CBP拘留，但因涉及社交媒体内容而受到拘押的人相对较少。目前还不清楚监控签证申请人的帖子是否很有帮助。

在圣贝纳迪诺枪击案凶手塔什芬·马利克(Tashfeen Malik)在网上公开发表激进言论后，美国国土安全部提出了监控社交媒体规则。2019年布伦南司法中心发布报告指出，国土安全部涉及社交媒体监控的试点项目在发现国家安全威胁方面“明显不成功”。

那么，CBP真的会根据签证申请人的Twitter或Facebook好友列表来评判他们吗？像阿贾维这样的案例看起来很少，但由于缺少数据，许多人可能没有透露过自己的遭遇，为此实际数量可能很多。

CBP的发言人强调，设备搜索对“到达美国的旅行者的影响不到1%”。但美国民主与技术政策中心顾问马纳·阿扎米（Mana Azarmi）指出，我们并不知道这些旅行者是如何被选中的，包括他们是否因为不公平的原因被选中，以及他们是否经常被问及朋友们的意见等令人不安的细节。

目前，在美国海关保护社交媒体数据的最好方法就是卸载应用程序，并关闭浏览器标签，但这并不能解决美国政府机构何时应该能够在线查找入境申请者朋友的问题。