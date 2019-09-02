光通信厂商们的上半年：承大压，广布局，走向诗和远方

C114讯9月2日消息 截至8月的最后一天，国内光通信厂商均发布了2019上半年业绩报告，如果仅从数字上看，确实无法与前两年的高速增长相比，甚至出现了较大幅度的下滑，用某位厂商人士的话说，“光通信厂家今年都不敢公布财报了。”

其实从去年下半年开始，光通信厂商的业绩增长已经开始放缓，一直到今年上半年光纤光缆供需关系完全反转，价格腰斩，新业务布局的前期投资，运营商资本开支大幅缩减，诸多因素叠加在一起，致使部分厂商的营收、利润下滑。

供需关系反转，短期承压

据市场调研机构CRU最新的数据显示，预计今年中国国内光纤消费将进一步收缩，同比下降12%。这将严重拖累2019年的全球增长率，CRU预计2019年全球消费增速将出现自2002年以来的首次萎缩，同比下降5%。

简单对比这七家厂商的数据，只有长飞的业务最为纯粹，并且相对于其他几家，长飞拥有最完整的棒-纤-缆产业链，技术、成本等优势明显，长飞的业绩能够直接体现2019上半年我国光纤光缆的市场行情。

当然，由于各厂商业务不同，不能简单的做纵向对比，在这里也不会过多的对比企业间的营收、利润数据。不过需要指出的是，虽然各厂商的业务不同，但光通信业务仍是这些厂商们的主营业务，光通信业务业绩的好坏直接影响到全局业绩。

在长飞和亨通光电的财报中均指出，2019上半年光纤光缆行业供需关系调整，竞争加剧，光纤集采价格大幅下降，在一定程度上影响到了公司业绩。

2018年底我国光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成，根据工信部公布的数据显示，我国行政村光纤和4G网络覆盖率超98%。而2019年上半年，虽然5G商用牌照已经发放，但5G建设尚未大规模启动，特别是今年的5G建设主要以NSA架构为主，原先的光纤资源已经能够满足需求。

正如CRU给出的最新数据所表达的那样，2019年的中国光通信厂商处在一个青黄不接的关键节点，供需关系的反转，也让他们在2019年的日子非常难熬。

海外布局作用开始显现

国内光纤光缆市场出现大幅下滑已是不争的事实，但从CRU给出的数据显示，从全球市场来看，北美、欧洲、新兴市场的需求仍保持增长状态。

虽然说，中国的光纤光缆市场占全球市场的50%以上，但海外市场同样受到国内领先光通信厂商的重视。在2019上半年国内市场不景气的大环境下，这些厂商的国际化战略进入收获期。从两家公布了海外营收的厂商看，2019上半年，长飞海外营收达到7.6亿元，同比增长5.81%，亨通光电海外营收21.09亿元，同比增长25.31%。

当然，从各家公布的报告来看，海外业务的扩展已经不仅仅是对海外市场出口光纤光缆产品。

长飞在报告中指出，针对海外市场拓展了通信网络工程项目，并在2019年7月与秘鲁运营商签订了四份宽带网络连接项目建设协议，总价达4亿美元。

亨通光电则是加快海外产业基地的建设，并深耕海外EPC优势市场，加大电力与通信工程总包、海缆系统集成业务的市场布局，在报告期内陆续中标重大海外系统集成业务订单。

中天科技指出，多年培育的海外工程总承包业务进入收获期，多个输变电和海缆总包工程陆续交付，并不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化。

烽火通信在国际市场，存量市场坚持深耕经营，优化产品结构和区域内客户结构。突破大型跨国运营商客户，综合代维、总包等新模式进行了成功复制；客户综合代维服务产品也有所突破。

长飞在报告中指出，受中国市场光纤光缆价格下降影响，全球竞争日益激烈。这可能也是近年来，光通信厂商海外布局更加多元化的原因之一。

新兴市场机遇几何？

既然光纤光缆市场在2019年很难有所起色，新兴市场的扩张以及多元化的业务布局成为光通信厂商们必须要重点考虑的战略方向。

虽然5G的光纤光缆需求可能在2019年不会释放，但是5G将驱动包括光纤、器件、模块、设备等光通信全产业链的升级。与此同时，5G还将催生万物互联的应用场景，激发万亿的市场空间。

对此，光通信厂商们一直在积极推进光通信领域的其他产品布局，并进一步向高端延伸。

长飞围绕5G建设要求，发布“5G全联接战略”和“长飞光云工业互联网解决方案”，为5G多种应用场景提供定制化的产品与解决方案。亨通则聚焦5G通信产品、解决方案与行业应用，加快研发超低损耗光纤、多模光纤、硅光模块等产品与技术，并扩展到产业互联网、物联网应用平台和智慧城市等应用；

烽火通信作为拥有光通信全产业链的厂商，在5G时代发挥着国家队的作用。中天科技则持续完善光通信产业链布局，从云、管、端多维度为5G网络建设提供棒-纤-缆、器件、天馈线、网络设备及系统集成等基础设施及服务。通鼎互联在报告期内通过收购UT斯达康切入主设备市场，并在网络安全和流量及数据营销方面进行深入布局。

除了5G之外，数据中心成为光通信产品线的又一大应用场景，而数据中心由于其内部空间的特性，管道资源紧缺，这对于光纤的种类以及综合布线提出了新的需求。包括长飞、亨通、烽火、中天等企业已经在该领域进行布局，并且已经形成相应的解决方案。

可以说，虽然这些光通信厂商在2019全年都将处在阵痛期，但是在重压之下，领先的光通信厂商们除了为5G所需的产品做着充分的准备之外，也针对5G的应用场景进行布局，开拓新兴市场。此外，不断丰富自身的光通信产品链，并积极扩张海外市场。

当5G需求真正开始释放的时候，这些拥有棒-纤-缆完整产业链，以及更丰富光通信产品链的厂商将更具优势，话语权也将更重，整个行业将更加健康。诗和远方也在等待着他们！