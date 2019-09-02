11年“联姻”路漫漫，T-Mobile和Sprint或将喜结连理

持续11年的T-Mobile和Sprint“联姻”一事终于迎来了好消息。

北京时间2019年8月15日，美国联邦通信委员会（FCC）主席阿吉特·派（Ajit Pai）发布了一份命令草案，内容是关于批准T-Mobile美国公司与Sprint合并，交易总额260亿美元。

关于同意美国第三大和第四大移动运营商合并的原因，阿吉特·派发表声明解释称：“有确凿证据表明，这项交易将为更多美国人带来高速5G无线服务，并有助于填补农村地区的数字鸿沟。”

虽然T-Mobile和Sprint“联姻”获得了FCC主席的公开书面支持，但离正式生效还有段距离，这项命令还需得到美国联邦通信委员会其他四名委员中两人地批准，目前尚未对外公开。

值得注意的是，之前百般阻挠两家运营商“联姻”的美国司法部态度也发生了360度大转弯，其已在7月批准上述合并交易。但该交易仍面临16个州的总检察官发起的司法挑战，本案将于12月9开审。

从合并传闻、谈判陷入僵局、终止到重启新一轮谈判、遭美司法部阻挠再到获得FCC主席批准，T-Mobile和Sprint在11年“联姻”坎坷路上经历了些什么？是什么原因迫使美国第三和第四移动运营商合并？又是什么原因令多次阻挠该“联姻”的美国司法部态度大转变？

390亿美元开启美运营商三国纷争

电信市场的竞争，说到底就是客户量的竞争。

为了稳住市场根基，美国四大移动运营商Verizon，AT&T，T-Mobile和Sprint早在8年前就出现三国纷争的局面。

2011年3月20日，美国电话电报公司AT&T宣布以390亿美元的现金与股票收购德国电信旗下的T-Mobile，如果收购成功，美国全国性运营商数量将从4家减至3家，AT&T也将成为全美最大无线运营商。

公开数据显示，当时排行第二的AT&T和排行第四的T-Mobile用户数相加将达到1.29亿，超越老大Verizon（9400万），占据美国移动市场约43%的份额。

合并意味着竞争减少、出现垄断、不利于电信市场的进一步发展。公益性团体Public Knowledge主席吉吉·索恩（Gigi Sohn）在一份声明中表达了对收购案的疑虑：“我们知道此类收购的结果：更高的价格，更少的选择，更差的创新。”

出于对AT&T收购T-Mobile会导致美国电信市场出现垄断的担心，美国司法部于2011年8月31日就此提出反垄断诉讼，试图阻止这项交易。

除了美国司法部的担忧，处于劣势的Sprint当然也不会同意这笔收购案。主要是因为，如果AT&T成功收购T-Mobile，其将和Verizon形成双寡头，瓜分美国电信市场大部分市场份额，Sprint想在从中分一杯羹就难上加难。

按照当时美国电信领域发展势头来看，Verizon和AT&T不论是在用户基数、网络覆盖还是营收规模上，T-Mobile和Sprint都不是“双雄”的对手。

想到这，Sprint想放任不管是不可能的事情。2011年9月7日，Sprint Nextel向美国哥伦比亚特区的一家联邦法院提起诉讼，希望阻止AT&T以390亿美元收购T-Mobile。

2个月后（11月4日），美国地区法院最终批准Sprint针对AT&T收购T-Mobile诉讼请求。

由于重重阻挠，2011年12月20日，AT&T宣布放弃收购德国电信旗下的T-Mobile，并向德国电信支付了高达30亿美元的“分手费”。

客户量被两巨头“吞噬”欲合并共抵外敌

看似平静的海面，其实正暗流涌动。

虽然AT&T收购T-Mobile一事告一段落，但面临头部移动运营商的客户“吞噬”，市场地位遭遇威胁，对于处于相对劣势的美国第三大和第四大移动运营商T-Moible和Sprint来说，想要续命存活，唯一的方法就是合并共抵外敌。

T-Mobile收购Sprint的计划早在2008年就显露苗头。

2008年，T-Mobile母公司德国电信计划收购Sprint，将其与子公司T-Mobile合并，但最终未能成功。分析师称，失败的部分原因是因为Sprint和T-Mobile使用的是不同的3G无线技术。

再次传出Sprint和T-Mobile合并一事是在2010年。

当时，业绩增长面临Verizon和AT&T两大电信巨头的威胁，客户被抢，业绩下滑，被逼无奈的T-Mobile和Sprint又再次有合并念头。

当时业界人士分析，如果能成功合并，两家公司将实现优势互补，在美国电视市场竞争中更具优势，形成美移动运营商三足鼎立的局势。

2013年，再传Sprint有意洽购T-Mobile。据说，本次的洽购幕后助推者正是于2013年7月以216亿美元收购Sprint78%股份的孙正义。据悉，这次收购是当时日本历史上最大的对外投资交易。此次交易也使得软银成为继中国移动、Verizon之后的全球第三大移动运营商。

仅仅收购Sprint并不能满足孙正义的霸主野心。能够挑战美国两大运营商巨头Verizon和AT&T成为电信市场霸主才是孙正义的真正目的。想要达到这一目的，最直接的方法就是收购T-Mobile。

2014年，该洽购计划遭到被美国监管部门反对，最终，孙正义想要组建电信帝国的愿望破灭。

在收购T-Mobile失败后，孙正义并没有停止收购电信运营商的脚步，他尝试与美国其他的电视运营商谈判，但最终还是没能达到预期效果以失败告终。

Sprint与T-Mobile合并谈判陷僵局

虽然Sprint和T-Mobile洽购计划遭到美国监管部门多次反对。但这并没有浇灭两家迫切合并的热情。

2017年2月，外媒传软银再次谋划两家合并事宜。5月，彭博社援引消息人士消息称，软银牵头，Sprint和T-Mobile再次展开合并洽谈，双方公司的幕后操手德国电信和软银CEO都对外表示其合并的积极意愿。

关于交易的进一步进展是在2017年9月才得知的。当时，再次传出两家正积极商讨换股合并事宜，消息人士称，最终结果将在数周内知晓。

Sprint和T-Mobile联姻还是难逃坎坷命运。2017年10月31日，此次合并计划陷入僵局，这次导致谈判陷入僵局的不是美国监管机构，而是软银集团董事，其中几位董事对在交易中心放弃Sprint的控制权表示质疑。

持续了数年“联姻”谈判最终还是以停止告终。2017年11月5日，Sprint和T-Mobile联合宣布称，两家正式停止合并谈判，主要原因是因为双方无法找到共同接受的条款。双方称，“相较于合并的潜在利益，独立发展是更好的选择。”

债务和竞争双扼喉Sprint&Verizon合并计划再重启

继2017年11月合并谈判失败后，每日经济新闻消息称，Sprint因外界质疑其在长期债务超过320亿美元的情况下缺乏有效竞争力，股价累计下跌逾20%。

外界透露，迫切想和德国电信子公司T-Mobile合并，部分原因是因为两者合并后能共同承担投资债务，同时能够优势互补共同抵御美国两大电信巨头垄断。

面对外界对Sprint投资债务偿还能力质疑、业界5G产品布局重大压力、美国两巨头“吞噬”客户，2018年4月11日，Sprint和Verizon再次重启合并谈判，受到此利好消息影响两家公司股价大涨。

新一轮的合并谈判还处于初期阶段。最终的谈判结果主要取决于两方面：第一，两家公司幕后操手德国电信和软银对各自权益的权衡；第二，美国监管部门（美国联邦通信委员会和美国司法部）对其合并后对美国电信市场竞争影响程度的衡量。

此次合并谈判重启是否会终结两家长达10年的“联姻”坎坷路，Nathanson LLC分析师克雷格·墨菲特对彭博社指出，“Sprint不可能独立维持下去，同样的问题对于软银来说仍然存在。”“但最终，这两家公司会走到一起，即使合并后的这条路也很难走。”

值得庆幸的是，2018年4月，经过两家公司的谈判，T-Mobile同意以全部股权交易的方式收购Sprint，交易规模约265亿美元。

“联姻”路再迎拦路虎Sprint&T-Mobile大方让步求保全

持续11年的“联姻”路眼看就要划上圆满句号。2019年4月17日，美国第三大移动电信商T-Mobile与第四大移动电信商Sprint涉及260亿美元的合并交易再遇阻，美国司法部已经通知T-Mobile与Sprint，根据目前交易结构，批准两家公司合并的机会不大，因负责反垄断审查的官员担心合并后会影响市场竞争。

关于美国司法部的反对需求，Sprint和T-Mobile也变得异常活跃，纷纷站出来说明合并后会给美国电信市场和用户能带来诸多益处，以此来赢得美国监管部门的批准。

T-Mobile解释称，在完成合并之后，他们在5G建设方面将会做得更好、更快，从而与AT&T和Verizon进行竞争。

T-Mobile进一步指出，要使用Verizon的5G业务需要支付额外的10美元，T-Mobile推出5G业务后，不会收取消费者这部分的费用。

Sprint在赢得美国监管部门批准合并计划上也做足了准备。Sprint称拟作价30亿美元出售旗下Boost Mobile，以换取美国政府的批准。

265亿交易终获美监管部门批准

在双方的长久坚持和大方让步的催化下，美国监管部门对其合并的态度似乎发生了转变。

2019年5月30日，彭博社援引知情人士消息称，作为批两家合并的前提条件，美国司法部希望T-Mobile与Sprint合并后，再创建一家新的运营商，与其展开竞争。

好景不长，在两家内部权益权衡和美国司法部的态度转变，2019年6月12日，Sprint和T-Mobile再次面临以纽约和加州为首的10个州的司法部长提起正式诉讼，他们要求T-Mobile终止收购Sprint，并警告称，此举会虚弱竞争，消费者承担价格或大幅上涨。

8月2日，得克萨斯州对外宣布14名民主党人加入反对并购团体。截止目前为止，已有14个州和哥伦比亚特区试图阻止Sprint和T-Mobile并购。

虽遭遇“拦路虎”，但最终T-Mobile收购Sprint的合并交易还是获得了美国司法部和美国联邦通信委员会的同意。

作为合并的前提条件，美国司法部之前对外公布的协议显示，公司将把Sprint的预付业务（包括Boost Mobile）剥离给卫星电视公司Dish Network Corp，并为其提供访问20，000个蜂窝基站和数百个零售点的通道。这笔交易价值约50亿美元。

法官考虑到对合并交易持反对态度的14个州需要时间考虑其批准合并出售部分资产的协议，2019年12月9日审理该案件。

结语

从最初的业务能力不匹配、美国监管部门的重重阻挠、两家公司的权益冲突再到14个州的反对诉讼，经历了长达11年的“联姻”路，T-Mobile和Sprint的长久坚持、妥协让步，加之当前美国5G布局遭遇中国超越，对其领跑地位的担忧，种种原因共同作用下，最终赢得了美国监管机构的批准。

2019美国四大运营商财报披露，T-Mobile（2019 Q2：8310万）与Sprint（2019 Q1：5450万）用户数相加1.38亿，大大缩小与两巨头的差距，减小与其的竞争压力。[AT&T（2019 Q2：1.59亿），Verizon（2019 Q2：1.56亿）。]

离最后的胜利只差一步，共同等待12月9日的审理结果。

新浪科技梳理了T-Mobile和Sprint联姻路大事记（不完全统计）：

参考资料：

传Sprint考虑与T-Mobile美国合并：http://tech.sina.com.cn/t/2010-07-23/15224464618.shtml

消息指美司法部反对Sprint与T-Mobile合并：https：//finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2019-04-17/doc-ihvhiewr6632476.shtml

美国10个州部长提起诉讼反对Sprint与T-Mobile合并：https：//finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-06-12/doc-ihvhiqay5026257.shtml