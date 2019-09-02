内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

外媒曝三星Galaxy Note 10+外边框油漆质量堪忧，使用小心仍掉漆

2019-9-2 9:58:40来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月2日消息 早前三星官方对外正式发布了三星Galaxy Note 10系列手机，该机因其极高的硬件配置和优异的使用体验深受用户喜爱。不过近日有外国网友表示自己的三星Galaxy Note 10+存在掉漆问题，同时还放出一组手机掉漆的图片。

此次“涉事”的手机为一部黑色的三星Galaxy Note 10+。在推文中这位外国网友表示自己一直很小心谨慎地使用自己的三星Galaxy Note 10+但是仍旧发现手机存在边框油漆脱落的现象，而且还是在仅使用了两周的前提下。从图上也可以看出这位网友为自己的爱机贴上了背膜，而手机的上下边框也出现了不同程度的掉漆。

值得注意的是早前三星曾因为官网上有关Galaxy Note 10系列的手机外边框材质问题“模糊不清”而被诟病。原先在三星的官方宣传片中显示Galaxy Note 10采用了“不锈钢和玻璃无缝组合，令边框尽量缩小”。而后官方则修正称Galaxy Note 10使用的是铝合金并且将相关宣传影片移除，重新上传了没有提及“不锈钢”的影片。而网站内容则被改为“高度打磨的金属”。目前尚不清楚这次“影片事件”与此次外国网友曝光的掉漆问题是否有关联，不过若这名外国网友的消息属实的话三星官方的确应该重视起来。

目前官方尚未对此事做出回应。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy Note 10掉漆

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有