外媒曝三星Galaxy Note 10+外边框油漆质量堪忧，使用小心仍掉漆

IT之家9月2日消息 早前三星官方对外正式发布了三星Galaxy Note 10系列手机，该机因其极高的硬件配置和优异的使用体验深受用户喜爱。不过近日有外国网友表示自己的三星Galaxy Note 10+存在掉漆问题，同时还放出一组手机掉漆的图片。

此次“涉事”的手机为一部黑色的三星Galaxy Note 10+。在推文中这位外国网友表示自己一直很小心谨慎地使用自己的三星Galaxy Note 10+但是仍旧发现手机存在边框油漆脱落的现象，而且还是在仅使用了两周的前提下。从图上也可以看出这位网友为自己的爱机贴上了背膜，而手机的上下边框也出现了不同程度的掉漆。

值得注意的是早前三星曾因为官网上有关Galaxy Note 10系列的手机外边框材质问题“模糊不清”而被诟病。原先在三星的官方宣传片中显示Galaxy Note 10采用了“不锈钢和玻璃无缝组合，令边框尽量缩小”。而后官方则修正称Galaxy Note 10使用的是铝合金并且将相关宣传影片移除，重新上传了没有提及“不锈钢”的影片。而网站内容则被改为“高度打磨的金属”。目前尚不清楚这次“影片事件”与此次外国网友曝光的掉漆问题是否有关联，不过若这名外国网友的消息属实的话三星官方的确应该重视起来。

目前官方尚未对此事做出回应。