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雷军：“四摄小金刚”性价比的确无敌，明天首发

2019-9-2 10:07:05来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月2日消息 雷军刚刚发文称，四摄小金刚，和竞品比较，优势非常明显，并列出了对比项；雷军称Redmi Note 8系列同档内存配置比友商9X Pro便宜400元到500元，性价比的确无敌。该机将于周二（明天）首发。

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此外，昨日林斌表示，Redmi Note 8 Pro的网页浏览性能超越了95%的其他机型，也超越了友商9X Pro。从林斌给出的视频来看，Redmi Note 8 Pro网页浏览性能跑分46250，友商9X Pro是40562。之前卢伟冰也曾指出，“四摄小金刚”诞生的原因，是为了让四摄手机更快的普及从而让更多用户享受到全场景拍摄的乐趣

Redmi Note 8 Pro采用了3D四曲面玻璃机身，采用COF旗舰封装工艺，4.2mm超窄下巴；在相机方面，Redmi Note 8 Pro搭载了三星的GW1传感器，6400万相机拥有高达9248x6936的分辨率；核心配置方面，Redmi Note 8 Pro全球首发Helio G90T专业游戏处理器，支持液冷散热；其他方面，Redmi Note 8 Pro大内存6GB起步，LPDDR4x+UFS2.1+系统级优化，长时间使用仍然流畅，配备4500mAh超大电量+AI智能省电，正常使用两天一充，标配18W快充，2小时电量充满，还有红外遥控、Type-C、3.5mm耳机孔等超多实用配置。

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关键词：雷军Redmi Note 8

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