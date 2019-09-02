前方“核能”：双路AMD EPYC 7742跑分击败四路至强8180M

IT之家9月2日消息 根据Tom'Hardware的报道，ServeTheHome的总编阿特里克•肯尼迪最近用一对AMD EPYC 7742处理器在Geekbench 4上创造了一项新的世界纪录，同时还打败了4路英特尔至强白金Xeon 8180M。

据介绍，AMD的EPYC 7742有64个核和128个线程，而英特尔的Xeon Platinum 8180M则有28个核和56个线程。AMD的测试平台由两个EPYC 7742组成，共有128个核和256个线程，而英特尔的平台有四路Xeon Platinum 8180M，共112个核和224个线程。

ServeTheHome在AMD系统上多次运行Geekbench 4，获得的多核分数在18.4万到19.3万分之间，最好的成绩是193554分。作为对比，Geekbench 4上排名最高的英特尔平台是戴尔PowerEdge R840，配备了4个英特尔白金Xeon 8180M处理器。

双路EPYC 7742系统的单核和多核分值分别为4876分和193554分，而四路 Xeon Platinum 8180M分别获得4700分和155050分。AMD系统在单核工作负载和多核工作负载方面的性能基本优于英特尔系统，领先幅度为3.74%和24.83%。

外媒介绍，AMD EPYC 7742售价6950美元，而每个Xeon Platinum 8180M售价13011美元。因此，两块EPYC 7742售价13900美元，四块Xeon Platinum 8.18M售价52,044美元。

最后，外媒表示Geekbench 4基测试在企业应用中几乎没有相关性，但是该跑分可以为企业在性价比选择上提供一些参考。