荣耀发布关于秋季新品发布会的说明与提示

IT之家9月2日消息 刚刚荣耀手机官方发布了《关于荣耀秋季新品发布会的说明与提示》。

荣耀表示，9月4日，荣耀将在武汉举办荣耀秋季新品发布会。我们注意到此次活动引发了用户的广泛关注和期待，与此同时，网络上也出现了一些与事实相悖的杂音，例如：黄牛门票售卖、进场名额和媒体名额的售卖和转让等诸多涉嫌虚假宣传和恶意诱导的消息。出于大家人身、经济安全以及现场活动秩序的考虑，同时为了保障本次活动顺利举办，保护大家的合法权益，特发布如下说明与提示：

1、本次活动现场嘉宾及其他参会人员的门票均为定向邀请或参加活动所得，人票一一对应，且门票、工作证均经票务、主办方等多重验证、防伪，不存在任何其他形式的门票售卖、转让等可能。请大家务必提高警惕，不要听信传言，以免造成经济损失；

2、此次活动为荣耀品牌新品发布会，主会场涉及参会人员众多且安保严格，为保证现场安全，请勿在现场进行应援活动或聚集围观，避免带来交通、治安、安防等隐患；

3、本次活动将在荣耀多个官方直播平台同步举办，荣耀全国多家线下门店也有分会场活动，大家可在线打CALL，或就近前往分会场进行应援。

据悉，此次发布会的主角将会是荣耀20S。根据之前的爆料，荣耀20S采用打孔屏设计，其打孔位置位于左上方，配备侧面指纹识别，后置竖排三摄。该机将采用6.26英寸2340×1080分辨率显示屏，搭载麒麟810处理器，内置3750mAh电池，支持20W快充，配备Type-C接口。