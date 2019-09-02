都准备买任天堂Switch Lite了，官方保护套别忘下单

还没有拥有Switch主机的人大概率也会把Switch Lite放入自己的愿望单里，毕竟比Switch更偏近于传统的掌机形态，如果是一个注重随时随地游戏，却觉得Switch带起来不方便，Joy-Con设计也多余，或者干脆就是预算紧张到要节省几百块的玩家，最后还是会买Switch Lite来玩老任的独家游戏。然而以便携为主，就不得不考虑保护主机的手段，任天堂当然想到了，它提供了一个不算特别贵的官方保护套供玩家购买。

你会觉得似曾相识，Switch Lite官方保护套看起来就是灰色绒布裹着硬塑料壳，和主机的轮廓紧紧贴合，翻盖扣合设计用于保护屏幕，就是熟悉的翻盖手机壳配方。唯一不太一样的是顶盖部分顺应左右摇杆的凸起预留了空间，应该可以缓解一下大家对Switch Joy-Con摇杆漂移问题的担心。

Switch Lite官方保护套将于11月1日在日本本土发售，售价位3758日元（约合RMB250元），对一个官方壳来说定价在预期范围内，当然这种配件，除非是原装控，你总能从勤劳聪明的本地群众那里获取更加便宜的选择。

当然，现阶段的话从售后等因素考虑，还是建议大家先观望一下Switch的国行，Switch Lite应该还早。