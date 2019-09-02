为纪念Walkman 40周年，索尼在东京开了一场主题展览

索尼Walkman TPS-L2于40年前的夏天发布，永远改变了世界听音乐的方式。为纪念Walkman诞生40年以及它给音乐世界带来的变化，索尼本周举办了一场名为Walkman in the Park的展览，将各个时代的Walkman经典型号尽数搬运至东京银座中心的Sony Park地下，形成一座再难复刻的索尼Walkman博物馆供人参观。这次展览将以全开放参观的形式免费开放给所有大众，并将持续到9月初。感兴趣的Walkman粉丝们不仅可以实际触摸、试听各式经典机型；更可以集齐隐藏在展厅内的四枚印章，换取限量的索尼Walkman 40周年纪念册一份。

这里是一场Walkman大家族的聚会，但和单纯的展览不同，每一台Walkman都可以和参观者互动，你可以插上耳机聆听音乐，同时阅读当时使用Walkman的人撰写的引语，瞬间让人回到80年代。

展览从一个巨大的黄色运动随身听FM雕像开始。

展览的布局灵感来自滑板公园。你可以坐在坡道上，用TPS-L2听早期嘻哈音乐。1979年7月1日，索尼发布了标志性的Walkman TPS-L2，这是第一款真正的便携式音乐播放器，它将改变我们听音乐的方式，而这种方式是以前其他设备从未真正做到过的。

Walkman将便携式音乐变得更为私人，开启了一个人们离开家门，走在路上就能听音乐的全新时代。

Walkman Wall几乎涵盖了80一代的全部回忆。科技历史学家斯图尔特·沃尔平（Stewart Wolpin）说，“音乐听起来就像你带着家里的音响一样，而它是你的，专属于你一个人的，所以总有些人会说80后是「自我」的一代、「自私」的一代。”

多年来，索尼推出了众多Walkman的变体：便携式CD型号、带有充电电池的胶棒型号，以及支持金属磁带的型号，以及几乎被遗忘的格式，比如DAT（数字音频磁带）、MiniDisc和Duo Memory Stick。

CD开始广泛流行时，索尼开发了一种存储格式——Mini Disc。与CD不同的是，Mini Disc支持反复擦写，而且比普通CD存储最多80分钟的音乐。然而，随着CD- RW驱动器的普及和廉价CD-Rs的出现，Mini Disc未能真正流行起来。但拥有一台MD机可能是很多80后的年少时的最大心愿。

索尼最终也推出了能播放MP3格式的机型，但为时已晚。在新世纪里，该公司将便携式音乐的宝座拱手让给了苹果的iPod和iTunes。

晃眼40年过去，在如今海量的数字存储和流媒体音乐面前，Walkman已是一个褪色的品牌，对于特定的一代人具有特定的意义。尽管往日辉煌不再，但Walkman随身听给我们的生活带来的改变，以及如何让与音乐和科技联系在一起的意义，永远不会被世界遗忘。