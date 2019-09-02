当5G遇见AI：开启下一代“智慧手机”

5G已经进入了规模商用的快车道，这不仅局限于“G”级网速，5G与人工智能的结合同样令人期待。

近些年AI人工智能的发展飞速，其已经实实在在地影响着我们的生活。如果说以往的人工智能大部分只是在云端，那么现在更多的AI应用运算已经更多在我们身边的智能终端和手机上。





早于5G AI能力已渗透手机

2017年起，主流手机厂商更是在各自的旗舰机型中全面引入AI技术，甚至搭载AI 芯片的手机正在成为市场的主流。

2017年9月2日，华为在柏林国际消费电子产品展上展示了其最新的麒麟970芯片，这也是全球首款移动AI芯片，随后发布的Mate 10系列，以及荣耀发布的荣耀V10手机，均搭载了麒麟970芯片；同年9月13日，iPhone X登场，其搭载的A11处理器与麒麟970一样，也内置了可以进行模拟神经网络的仿生计算单元，同时基于A11处理器，iPhone X也推出了Face ID面部识别功能；此外，高通、ARM也纷纷布局手机AI领域，对处理器进行升级换代。

AI最重要的一个功能就是可以通过学习不断升级，并做出预判。也就是说，AI手机能够识别出你是谁，你想要什么，什么时候想要，如何达成，并在你赋予的权限下执行任务。

其次，面部识别功能，不再需要密码，也不需要用户主动进行身份验证，AI手机可以结合机器学习、生物识别和用户行为等多方面技术，进行面部识别。截止目前，华为、荣耀、OPPO、小米等品牌的诸多手机型号均已搭载面部识别功能，而这项功能也成为了当下主流智能手机的标配。

AI手机还能进行自然语义分析，完成此前语音助手无法理解的概念，不仅听懂你说的话，还能挖掘文本、图片等的深层次概念，做到让手机更懂你。

目前，市面上的AI手机最主流的功能之一是在拍照方面，AI摄影可以体现在识别、动作捕捉、光影分析、AR等几个方面，但这种能力的实现门槛较高，需要芯片级支持，一般只有中高端手机具备AI摄影能力。而大部分千元机仅仅是搭载了基于算法的“AI应用”或者“AI滤镜”，这些还不能称为真正的AI手机。

5G+AI 激发智慧手机活力

5G对于人工智能又什么作用？业界普遍认为，5G超高速率、超低时延、超高密度的特性，将为AI插上无线的翅膀。

首先，5G可以令AI人工智能运算尽可能在终端侧完成，不但节省流量，还能保护好用户的隐私，同时能够把时延降低。

当然有一些运算应用必需要在云端完成，因为大规模的AI运算需要大量数据的支撑，这时候5G便可以把终端的数据很快地传输到云端。5G因为时延和传输速率要比4G快上很多倍，所以通过5G将云端与终端进行连接，终端的数据可以很快传到云端；在云端做处理之后，再非常迅速地传回到终端。

通过5G网络和人工智能终端侧的运算能力提高，可以确保用户将大多数人工智能运算落地到终端侧，而无法在终端高效完成的运算则可以传输到云端。5G和人工智能的结合可以推动很多全新应用的落地，同时二者的联系也更紧密。

5G+AI这对天然组合，使得智能手机成为用户的延伸，能够识别用户，并预测用户的下一步行动，也就是未来“智慧手机”。它们会识别出你是谁，你想要什么，什么时候想要，如何达成，并在你赋予的权限下执行任务。

Gartner研究分析师Angie Wang表示：“你的智能手机将全天追踪你，为了你而学习、计划和解决问题。它将利用其传感器、摄像头和数据自动来完成这些任务。例如，在联网的住宅里，当你离开之后，AI就会用真空吸尘器打扫卫生，或者在你抵达前20分钟启动电饭锅。”

此外，在智慧手机上进行持续训练和深度学习可以提高语音识别的准确性，同时更好地理解用户的具体意图。例如，当用户说“天气很冷”时，真实意图可能是“请网购一件外套”，也可能是“请把暖气调高”。又例如，在国外旅行时，智能手机上的自然语言理解功能，可以为你提供某种程度的实时语音翻译服务。

AI+IoT打造更多智慧终端

不仅是手机，手机厂商还希望通过人工智能登陆更多的平台，这其中就包括同样是风口的IOT。在5G飞快发展的背景下，通过5G来更好地推动人工智能技术的发展，促进AI与IoT更好融合，已是行业发展的大势所趋。

有数据显示，因为5G的传输与容量更大，它支持的网络设备同时连接数量将达到4G的1000倍，这将更好地支撑海量物联网设备的联网需求。

因此，IoT赛道，竞争者众，华为，小米、三星、谷歌、苹果等企业也在不断蓄力，通过将5G与人工智能等前沿技术相结合，进一步完善在AIoT领域的布局。

华为IoT大脑HiAI智慧终端计算平台——提供芯、端、云三个层面的技术开放，带来更强的算力、更丰富的场景化API和支持更多的终端，使应用程序更加智能和强大。如今,HiLink上的入口连接数已达2.6亿、连接着4000万家庭,接入这个平台的生态伙伴数也超过了200家。

在三星的IoT大生态布局之中，“中枢神经”Bixby扮演着十分重要的角色，不仅充当了人与物、物与物之间沟通的桥梁，更是成为了接入第三方设备的重要平台。在最早的时候，Bixby是用在手机设备上的单一语音助手，但是在经过三星电子多年打磨之后，已经成为了一个拥有超过12万台左右的智能电视、70万台空调以及6亿多手机设备连入的The new Bixby开放式平台。

小米今年年初把AIOT列为了跟手机同等重要的战略，并启动了手机和AIOT的双引擎战略，承诺在未来五年时间里投入100亿人民币在AIOT领域。雷军称AI+IoT+5G是下一代的超级互联网，小米将竭尽全力。

5G和AI已经成为万物互联的助推器，二者相加，互相作用，推动万物智能互联，更多应用场景必将会被5G和AI所改造。



