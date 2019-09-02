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山灵发布M6安卓无损音乐播放器：搭载骁龙430，售价2998元

2019-9-2 12:13:46来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月2日消息 根据山灵音响官方的消息，山灵推出了 M6安卓无损音乐播放器，搭载开放式安卓系统，采用了骁龙430处理器，4G运存+ 32G内置内存，4.7英寸夏普IPS高清显示屏，双AK 4495SEQ DAC，售价2998元。

配置参数一览：

  • 开放式安卓系统，各类音乐APP任意下载，内置原生山灵音乐APP；

  • 八核高通骁龙430 CPU，带来极速流畅的性能体验；

  • 4G运存+ 32G内置内存，最大支持2TB内存卡；

  • 双AK 4495SEQ DAC，单端、平衡状态下均为双DAC运行，最高规格支持32bit/768kHz、DSD256；

  • 蓝牙编码支持双向LDAC / SBC，单向HWA / aptX HD / aptX;

  • 3.5mm单端、2.5/4.4 mm平衡输出，多种选择让用户无需选择；

  • 单端输出功率可达143 [email protected] Ω，平衡输出功率可达330 mW+330 [email protected] 32Ω；

  • 4.7英寸夏普IPS高清显示屏，让美清晰呈现；

  • 4000 mAh超大容量电池，单端续航可达12小时，平衡续航可达9小时；

  • 支持QC 3.0快充，2小时充满，快速回血无需长久等待；

  • 135.5 mm x 68.5 mm x 17 mm，重约220g。

山灵表示，这款播放器将于9月16日开启预售，音乐发烧友可以关注一下。

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关键词：山灵播放器M6

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