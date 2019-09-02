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侯毅：盒马将打造10个十亿级的、100个亿级的盒品牌

2019-9-2 12:49:40来源：网易科技作者：-责编：微尘/实习评论：

近日，盒马总裁侯毅在一场面向供应商合作伙伴的内部会议上，透露了盒马的小目标：盒马将打造10个十亿级的、100个亿级的、1000个千万级的盒品牌。

“中国零售业不缺消费需求，不缺渠道创新，缺的是好商品。”侯毅认为。盒马要打造的盒品牌，是伴随着盒马、伴随着新零售共同成长起来的企业，盒品牌是支撑盒马未来为什么会赢的核心之一。

侯毅举例，为什么好的牛肉那么贵？因为它原来的损耗主要是供应商承担的，这推高了商品的价格。跟盒马合作了三年的纽澜地，盒马给到它的商品最好的价格，双方共同打造链路，损耗盒马自己承担。这样一来，商品价格降下来了，一下子打开了市场。

侯毅还表示，盒马的梦想是希望通过十年时间，做成中国第一家万亿的零售企业。并且，盒马的商品也会在阿里系的渠道上开放流通，未来增量超乎想象。

此次大会上，侯毅面向台下的合作伙伴表示，“我们这个产品如果你希望战略合作，我跟你结婚了我不找小三，你也不能找小三，大家就一心一意，打算做五年做十年，伴随着盒马成为一万亿的时候，在座的每一位如果是盒马的战略伙伴，一定是个上市公司。”侯毅说，结成新零售共同体，共同研发，共同打造最佳供应链，做出好商品。希望未来不只盒马的商品能够做得更好，还能不断诞生像纽澜地、纽仕兰这样的盒品牌，服务千千万万消费者的生活。

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