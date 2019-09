科普加辟谣：这些治疗秃头的方法，通通都没用

中国人越来越重视自己的头发问题,但是市面上流行着很多似是而非的防脱发方法,今天让我们逐个辟谣。

开始在意头发的得失,是一个人成熟的标志。

脱发远远不只是互联网上的一个梗,它已经成为了威胁当代人身心健康的大问题。

2016年,中国健康促进与教育协会的数据显示,中国约有2.5亿人受到脱发问题的困扰[1]。而阿里健康的数据则显示,购买脱发相关产品的人群中,80后占38.5%,90后也不逊色,占到了36.1%[2]。

人们不惜重金想要守护自己头顶的风采。国家卫生部门预测,中国的毛发健康产业将以每年260%的速度增长[2]。

为了三千烦恼丝,人们四处收集着各种生发妙计,然而,它们真的有用吗?

生姜会让你头发长得更慢

事实:生姜、洋葱等辛辣天然物质对防治脱发没有帮助。

生姜是东亚地区传统上用于帮助生发的天然物质,也常常作为生发护发产品的“活性成分”露面。

生姜中的主要活性成分是姜酚[3],但目前并没有科学证据表明它有促进头发生长、防脱发的功效。

相反的是,根据2013年南方医科大学发表的一项研究,姜酚会抑制毛囊中毛发的生长,并且延长毛囊的休止期,也就是说,姜酚不止让毛发生长更慢,还会让毛囊会有更长的时间不长毛发[4]。

那会不会是生姜中的其他成分能够促进生发呢?答案也是否定的。

早在2005年以前,日本花王公司便于美国为不含姜酚的水溶性生姜提取物申请了专利,认为它具有优异的体毛生长抑制效果[5]。

之所以想去掉姜酚,是因为姜酚刺激性太强,不适合直接涂抹在身体上。

也就是说,无论是姜酚、抑或是不含姜酚的水溶性生姜提取物,都是抑制毛发生长的。

人们之所以认为生姜能够生发,无非是因为生姜的汁水具有刺激性,于是觉得它可以“促进血液循环”,刺激毛囊工作。

但是这个逻辑细想是说不通的。你也知道养好皮肤需要减少刺激,那凭什么想养好毛囊就要对它们无情地刺激呢?

除了生姜外,洋葱、胡椒、辣椒、大蒜提取物、薄荷油……这些辛辣刺激的天然植物,都曾被尝试外用治疗脱发,让人分不清这是料理头皮还是在厨房腌肉。但可以说这些基本都没用。

总而言之,目前还没有可靠的证据证明外用天然草药能够安全有效地促进人类毛发的生长,反而还可能有不明物质带来潜在毒性或其他不良反应的风险[6]。

黑色食物不会让你长出黑头发

事实:黑色食物及膳食补充剂对防治脱发没有帮助。

在各类民间偏方里,黑芝麻、黑豆等黑色食物对头发大有裨益,多吃就可以生发、令头发乌黑亮泽。

然而,这种说法没有任何科学依据,多吃猪肉不会让你变成猪,多吃黑色食物也不会让你的皮肤、发色变黑。

也有说法认为,黑色食品中含有各种营养素,可以提供让毛发生长的养分。这个说法同样也没什么科学依据。

没错,某些情况下,营养缺乏可能会影响到头发的生长,比如烟酸缺乏时,可能出现弥漫性脱发;生物素缺乏、缺铁、蛋白质摄入减少时,也可能出现脱发,但这样的人只占脱发患者的极少数。

除了明确的营养元素缺乏以外,绝大多数人并不缺乏这些物质,自行补充这些营养物质并不能遏制住脱发的步伐[7]。

2007年2月6日,英国伦敦,头发护理专家在给顾客做头发护理。他们采用富含蛋白质的安格斯公牛的精液,与同样含丰富蛋白质的Katera植物的根部混和,制成一种护发品。可它有用么

还有膳食补充剂。由于缺乏严格的监控,膳食补充剂的产业非常混乱,到处都有得卖,随便就可以买。

令人啼笑皆非的是,美国亚马逊网站和中国某购物网站最畅销的头发营养剂中均含有维生素A、维生素E和硒,而过量服用这几样营养素都可能会导致脱发[7]。

也就是说,盲目地乱补充营养素,可能会脱发脱得更厉害。

小苏打和醋只能用来洗头

事实:小苏打、醋和天然洗发水对防治脱发没有帮助。

面对脱发的问题,有些人另辟蹊径,决定舍弃含有各种人工化学成分的洗发水,选用更加天然的洗发法。

小苏打和醋就是广为流传的一种洗发配方。很多人反映说,使用小苏打和醋来洗头发之后,头发变得更加柔顺了云云。

事实上,小苏打和醋的稀释液真的能够用来洗头发,它们是洗发水的简单替代品。小苏打是碳酸氢钠,碱性的,能够去除头发和头皮上的油污。

但是如果只用小苏打溶液洗头,头发会变得难梳理、爱打结。因为头发本身是酸性的,pH值约为3.67,而碱性的环境会增加毛发纤维表面的静电,令头发变得毛糙[9]。

这时候,就应该轮到醋上场了,在用小苏打洗头后,再用醋的稀释液洗一次头,就可以将头发恢复到弱酸性的环境重获顺滑。

2016年07月30日,四川省阆中古城随处可见打洗脚房,最大的特色是用当地特产保宁醋泡脚。泡脚用醋,也难以把握浓度,可能会对皮肤产生刺激

背后的原理很科学,但操作起来很有些难度,因为普通人很难控制小苏打和醋的稀释比例。人头皮的pH值约为5.5[9],市面上的大部分洗发水都会将酸碱值维持在这附近,以防伤害头皮。

而且,虽然这套组合能够用来清洁头发,但没有任何证据说明它们能够促进头发的生长——再天然也不行。

2018年12月20日,北京,超市里销售的洗发露。去屑、去油、柔顺,是顾客的普遍需求,一般的洗发水就可以满足,不必大费周章

不过人们追求天然的道路,是永无止境的。用小苏打和醋洗头已经算不上什么,不少人已经用上了更加天然的土法洗发水,从茶水、发酵的淘米水……不一而足,可这些也统统没用。

高科技洗发水,别被高科技骗了

事实:打着高科技噱头的护发洗发水,绝大多数对防治脱发没有帮助。

天然洗发水费时费力,总归只是小众的选择;而打着高科技噱头的护发洗发水受众则更广。

著名的市场监测公司尼尔森2018年的中国消费市场报告显示,防脱发洗发水的需求增长率是其他洗发水的5倍,它们的价格也比普通洗发水高1.7倍[11]。

贵不要紧,大家还是心甘情愿地买。京东商城的数据显示,2018年第一季度,生发洗发水的销售额同比增长了136%[12]。

网上生发洗发水非常受欢迎,商家会明确写出适用于脱发人群,引导顾客购买,还会细致地讲解使用方法,要对准头皮辅助吸收/网络截图

问题是,有用吗?

2018年,国外某知名洗发品牌在广告中宣传自家的咖啡因洗发水能够帮助减少脱发,结果被监管部门无情地将广告罚下。

该品牌不服,给出了八项研究及消费者调查报告支撑自己的宣传,但再次被监管部门驳回,认定研究结论并不充分,有夸大其词、有误导消费者之嫌[13]。

虽然它受到的惩罚大快人心,但这个品牌在中国投放的宣传广告里,依然光明正大地使用了“防脱固发”这样的字眼。

目前只有一种外用的药物通过了美国食药局FDA的批准用于治疗雄激素性脱发,它的名字叫做“米诺地尔”[14],只有它能够理直气壮地说自己真的有防脱发的功效。

作为药物成分,米诺地尔是不可以随便添加到洗发水、护发液中的。不过,在庞大市场和利润的诱惑下,依然有人为此铤而走险。

按摩你的头,作用只有“爽”

事实:按摩不能防治脱发,而激光等物理学方法对防治脱发研究尚在进行。

吃不管用,洗不管用,就轮到看起来最实际扎实的物理疗法了。

头皮按摩是一个很好的活动,能够促进血液循环、也能帮助放松心情减压,毕竟压力太大也可能是脱发的病因嘛。然而,目前没有科学证据表明按摩本身可以促进头发生长。

按摩随之衍生出的震动毛刷、按摩帽,以及吹得天花乱坠、号称有红外辐射、磁疗作用的枕巾也都没有用。

它们和微商常见的磁疗红外床垫没有任何区别,区别只在于一个是骗中老年人,一个是骗脱发的年轻人。

2010年5月1日,北京,迷笛音乐节上戴着头部按摩器的摊主。这种简单按摩器,虽然没什么用,买了也不会用,但是翻一翻,说不定你家也有

市面上的“生发神器”层出不穷,一般人很难分辨到底它们是不是真的有效、是不是过度宣传。

近年来还兴起了一种用以治疗脱发的“低能量激光”疗法,它常以高科技风格的生发头盔形态出现,还打着“美国FDA认证”的招牌[16],收费也较为昂贵。

但这种设备的“美国FDA认证”,通过的只是医疗设备想要上市前的例行登记“510(k)许可”[17],并不代表FDA承认它有治疗脱发的确切疗效。

2019年6月,美国哥伦比亚大学研究人员使用3D打印机创建了一种独特的模具,这些模具的设计类似于自然的微环境,通过半毫米宽的微小延伸部分刺激毛囊生长,但功效有待检验

目前关于低能量激光设备生发的研究有很多、很多还在进行中。有一些研究认为它具有一定的效果,可以作为辅助手段治疗雄激素性脱发。

然而,这种设备远远未能和米诺地尔平起平坐,这一点是需要说清楚的,而过早用FDA的牌子来为它背书的营销策略也有忽悠消费者之嫌。

该如何科学拯救我们的头发

脱发的病因非常复杂,包括遗传因素、药物影响、感染、免疫疾病……根本不是一两句话能够说清楚的。

想要解决脱发问题,首先要确定病因,长了头癣导致脱发的就用抗真菌药,有拔毛癖的就治拔毛癖,有免疫疾病的就去治免疫疾病。

而刚刚介绍的那些广泛流传的防脱发手段,根本没有具体讨论过病因,都只是一概而论。

也许有人亲身试验后发现“有用”,可能性有两个:一是心理作用,二是恰好碰上了会自愈的脱发问题,比如斑秃、休止期脱发[19]等。

中国的脱发患者,相当一部分都是雄激素性脱发,男性表现为M秃、地中海,女性则表现为顶部的头发变得稀疏[20]。2010年北京大学人民医院的调查显示,成年男性雄脱的比例高达21.3%,女性也有6%[21]。

雄激素性脱发是多基因遗传病,目前被认证确切有效的药物是口服的非那雄胺(仅限男性患者)和外用的米诺地尔,另外还有一些荷尔蒙调节药物,比如女性服用的口服避孕药、螺内酯等。其他药物比如度他雄胺也有效,但仍需更多研究跟进[20]。

2017年4月27日,土耳其伊斯坦布尔,一位植发专家正给病人植发。伊斯坦布尔拥有超过300家专业植发诊所,正逐渐成为植发行业的中心,吸引全世界的病人前来植发

假如这些药物都没能帮你挽留一头秀发,那你也许会选择考虑手术治疗。

毛发移植立杆见效,可是与其他种族的人相比,东亚人可以用来移植的供发(比如胡须)较少;加上深发色与皮肤的对比度大,所以需要移植的毛发量更大,导致容易出现供发的耗竭问题。

另外,我们的毛囊更粗、更长,采集毛囊后的痕迹也会更加明显[22]。最重要的问题是,毛发移植是按毛囊数量算钱的,价格非常昂贵。

精神压力常常加重脱发,对于很多工作繁忙的朋友来说,加班挣的钱可能还不够种头发的。

如果想要一劳永逸地解决脱发问题,我们提供一个方法:选择头皮纹身,纹一个活灵活现的寸头出来[22]。

本文文献引用与科学性,已经过陆军军医大学病理学与病理生理学硕士卓正医疗皮肤科医师曾相儒、牛津大学临床医学博士生赵英希审核。

参考文献:

