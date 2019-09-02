加入石墨烯成分的衣服，将会是夏天的“防蚊神器”？

IT之家9月2日消息 通常来说蚊子一般只会直接落在皮肤上叮人，但有时候蚊子还能够“穿透”衣服叮到深层的皮肤上，这种操作就有点令人烦恼了。

据悉，蚊子“嘴”的长度有2到3厘米，穿透一般较薄的衣物不成问题，而人们在炎热的夏天谁又愿意穿上厚衣抵挡蚊虫叮咬呢？不过好消息是近日有人发明出一款能够混入纺织品中，打造蚊子也穿透不过的衣物，这边是加入石墨烯成分的衣服。

石墨烯是由碳原子组成六角型呈蜂巢格状的平面薄膜，重量虽轻但比钢还要强韧百倍，目前已经被广泛应用到如电池之类的物品上。而科学家仍在挖掘其剩余潜能，比如将石墨烯加入到纺织品中。

根据一份来自罗德岛州布朗大学的研究表明，他们所开发的石墨烯氧化物衣物可以保护穿戴者免受蚊子的烦扰，其原理相当简单，就是韧性强。蚊子的“嘴”无法穿透薄薄一层的氧化石墨烯，在起到到防蚊作用的同时还能避免衣服过厚。

值得注意的是，蚊子本来会通过检测人体皮肤上的化学成分进而确认目标对象的所在位置，但是当测试人员包裹上由氧化石墨烯制成的衣服后，不但蚊子咬不穿被保护的皮肤，对于裸露在外面的皮肤都不会进行叮咬。

不过氧化石墨烯材料目前仍不成熟，其最大的问题就是需要处于干燥的状态下才能有效。一旦氧化石墨烯织品遇水，其防蚊效果就会大不如前。对此虽然研究人员也发现了另一种氧含量较低的氧化石墨烯材质，不过这种材质非常不透气，制成衣服后用户的穿着体验也并不会太好。

据世界卫生组织数据显示，每年约有数百万人死于蚊虫传播的病菌，石墨烯制成的衣物或许是人类对抗蚊子叮咬的关键武器，不过这款产品仍需克服如何让氧化石墨烯层保持稳定的问题，同时还得解决干燥、潮湿环境下的穿戴舒适性问题。虽然仍然存在种种问题，不过仍有时间对此做出改进。相信这种产品再次出现在公众视野中时将会更加成熟且完善。