跟谁学回应被App Store下架：苹果用户购课价格上涨30%

IT之家9月2日消息 据界面新闻报道，9月1日，跟谁学在其微信公众号上发布《关于跟谁学iOS客户端短暂下架的声明及临时解决方案》（下称《方案》）。《方案》称，因美国苹果公司要求取消微信和支付宝支付通道、改为苹果IAP支付并增付30%的服务费，跟谁学已被迫下架苹果App Store中的跟谁学APP。目前跟谁学正在提交新版本以恢复正常下载，上架时间待定。

《方案》中还表示，苹果手机用户可通过PC端、移动端或Android端进行购课，价格不变，但通过苹果APP客户端购课，价格将上涨30%。

跟谁学官方回应如下：

由于美国苹果公司强制要求消费者购买课程必须使用苹果IAP支付并且支付订单金额的30%作为其服务费，同时要求我们取消微信支付和支付宝支付通道，如果不同意跟谁学app在苹果app store将无法下载，为了维护广大消费者利益，所以我们被迫不得不先下架苹果App Store中的跟谁学APP。

?为了保障您的利益及对跟谁学的使用权利，对以上问题我们提供了临时解决办法：

1、无法在应用商店里下载跟谁学最新苹果客户端的用户，可以按照声明末尾的流程下载临时应用包。请您不用担心，之前已经下载过，并且买过课的消费者的课程，服务，不受任何影响！

2、为了避免增加您不必要的购课开支，苹果手机用户可以通过跟谁学PC官网（www.genshuixue.com）、Android客户端或移动官网（m.genshuixue.com）进行购买，课程价格不变（只有苹果app客户端购买课程，价格会多30%），在购买过程中出现的任何疑问，也可随时咨询相关课程的助教老师，亦可致电跟谁学官方客服电话4006-910-910。

3、我们在积极提交一个新的版本，以恢复在App Store的正常下载，具体上架时间另行通知。

4、以上Android手机用户不受任何影响。

由此给大家带来的不便，还请谅解。跟谁学将继续本着科技让教育更美好的使命，努力为大家提供更优质的课程和服务，维护大家的利益。

跟谁学

2019年9月1日