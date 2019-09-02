近年，世界电信基础设施建设高速发展，其中一个重要内容是FTTX建设。根据CRU报告数据统计，2018年全球FTTX建设光纤用量1.8亿芯公里，总长度约绕地球4500圈，达到了新的峰值，FTTX用光缆占全部光缆需求的35%。全球各国各地在FTTX建设时遇到较大问题：各国国情差别较大，光缆设施产品无统一规范，甚至在不同的国家，连产品名称都五花八门。

光分纤箱、交接箱等箱体，犹如交通道路的“立交桥”，是FTTX光缆网络的局部枢纽。该类箱体的国际标准化，有助于确保机房设备、主干光缆、配线光缆和入户光缆之间光纤路由的顺利准确畅通，极大规范设备制造和方便施工。

日前，在瑞士日内瓦举行的ITU-T SG15全会上，由烽火通信联合主导的国际标准ITU-T L.208“无源光节点技术要求：光分纤箱”获得了全会审议通过。这是继烽火联合主导的ITU-T L.206获得通过后，中国再次主导ITU-T光缆设施国际标准。中国在国际标准工作中发出了越来越强烈的声音。

新标准ITU-T L.208规定了适用于室内/室外用光分纤箱的总体技术要求，包括光纤管理系统、光缆附件、分光/熔纤箱体等的机械性能和环境性能，与前期已发布的ITU-T L.206“无源光节点技术要求：室外光交接箱”等国际标准一起，构成了完整的无源光节点技术要求标准体系。该系列标准的正式发布实施，将有效推进全世界光网络物理设施相关产品的规范化、设计语言的统一化，促进通信业国际贸易的发展。从2016年9月开始，中国信息通信研究院、烽火通信、中国联通、比利时康普（Commscope Connectivity）等单位专家组成的编辑人团队推动了L.208成功立项，并在2017年6月形成标准草案初稿，历时3年，经过多次讨论和意见采纳，最终联合完成了ITU-T L.208标准的制定工作。