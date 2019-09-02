想保持双手嫩白柔滑，试试日本公司推出的这台手部护理机

俗话说，手是我们人的第二张面孔，特别对于女性而言，谁都不想看到自己的双手变得日渐粗糙吧。因此，对于手部的护理和保养也是非常重要的，近日，Tescom将推出一款Hand Care Refre TRH10的手部护理机，平时忙于生活工作的你，也应该抽点时间让自己的手好好放松保养一下了。

据了解，这款手部护理机覆盖的范围可以从手指指尖到手腕部分，你只要将手伸进去，贴合到机器内部的垫子上，就可以通过上下安全气囊来提供舒适的刺激。同时该护理机还具有加热功能，用户若是觉得手冷怕着凉，或者想要更放松，就可以开启加热功能，使我们护理双手的时候也更舒适。

此外，这款手部护理机还提供了三种功能：恢复、保健以及放松。恢复功能可以使你的双手重新回到干净的状态，而保健更关注我们的指尖和手腕的健康，放松则是将我们的双手轻轻包裹，让双手更轻松。我们可以在机器上调节强度，有三个强度等级可供调节。

当然，如果你想更好的呵护双手，你还能涂上护手霜，并开启加热功能，带上相应的乙烯基手套，然后将手放入气囊部分进行护理。该手部护理机内置计时器大约为15分钟，重量仅为800g，目前售价为12800日元，约合人民币863元。女人，要对自己好一点，摸摸自己白嫩细滑的手就很开心啊。