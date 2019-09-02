盒马鲜生晚上9点半后大规模丢弃临期食品引发热议

9月2日消息，昨日晚间一条有关盒马鲜生的微博引发热议，在微博中，主人公发现晚上9:30之后，不少新鲜饭菜、海鲜、甜品、饮料、点心从货架上撤下，丢到小推车里拉走扔掉。而顾客提出拿走或者购买都不可以，让人感到很浪费。

这条微博发出后，引发热议。有些人称，中国仍然不富裕，很多东西还能吃却扔掉确实很可惜，造成了巨大的浪费。而有人对此表示理解，称商家如果不处理临期商品会惹来麻烦。比如出现食品安全问题会带来巨大的赔偿问题。

资料显示，去年11月，盒马生鲜在上海某店被市民曝光更换胡萝卜外包装的日期标签，最后上海区总经理免职，所有门店自查。而在前几天，盒马因售卖过期"青团"被上海市场监管局罚款5万。

以下是相关微博全文：

@小椅子Zoe

晚上9:30之前的盒马鲜生，和之后的盒马鲜生，是两个世界。

我妈，这名勤劳朴素实惠的上海老阿姨，今晚受到了近年来最大的心灵震撼！！！因为我带她去盒马吃饭，去得比较晚，正好看到大规模丢弃食物的场面。。。

餐盒精美的新鲜饭菜、海鲜、甜品、饮料、点心，一批批从货架上撤下，丢到小推车里拉走扔掉。我们一边买，他们一边扔剩余的。我妈傻眼，“这月饼还是热的啊！哎，这鲜肉月饼还是热的！”她替这些食物控诉。员工回答，必须扔掉。

我问员工，这些我们可以拿吗？

回答不可以。

我说，可你们都要扔啦。

回答还是不可以。

我问，那我们可以买吗？

回答不可以。（卧槽几秒钟前在货架上还可以买，几秒后就不可以买了。。）

我问，那你们可以拿回家吗？

不，员工也不可以拿回家。

我妈从一堆要被扔掉的食物里拿起个鲜肉月饼，“那我可以吃一个吗？”人家说，行吧。她就吃了一个（感觉像解救了一个小生命。。。）她说，那我再拿一个可以吗？人家没理她。

我说你憋问了，人家很难回答。

老阿姨就从废物堆里又拿了一个。对方没反应。她就又拿了一个。然后拿了瓶杨枝甘露。然后又拿了一瓶。。。

于是，来了一个员工，一口气统统没收，拿去扔掉了。我妈在后面喊：“多好的食物啊，白白浪费啊！你们怎么可以就这样扔掉啊！！！巨大的浪费啊！”他向我妈表示歉意：“我也没办法，出了事要追究我责任的，我不想丢工作，你看这里都有摄像头的。”他指给我们看。

我妈和我坐下，吃着我们买的饭菜，看着身边一箱箱食物被拉走，在持续震撼中吃完了饭。临走前，她还不死心，跑过去问在扔猪蹄的员工，“给我几块带回去给我家狗吃好不好？”结果是当然不行了。

走在回家路上，我妈不停地重复：“太震撼了，作孽啊，多少穷人没得吃啊……”我给她解释丢掉的原因，比如卫生啊、拿出再分配给穷人会有运输和人力成本啊、鼓励消费啊、怕员工拿走再次销售啊……我这些年在纽约经常看到面包房在关门前一排排货架地扔掉新鲜面包，已经体会过这样的心碎了。我妈是第一次遇到，感觉世界观都被颠覆了。我以前在美国看到那样巨大的浪费时，会想幸好我们中国有爱惜粮食爱惜物资的传统。。。其实资本主义消费主义早已席卷了全世界。

我昨天逛盒马，看到牛奶货架上写着“不用挑！这些奶都是今天上市！”，感到好幸福！我们的生活多么好～现在意识到，盒马所有吸引我的方面——新鲜、精致、便利、高效——背后都伴随着浪费的代价。怎么会没想到呢？我只是和其他中上产阶级市民一样，负担得起这种含在价格里的浪费罢了。但是我们浪费的不仅是钱，也不仅是食物，还有能源、清洁的水、碳足迹、劳动力……有些是不可再生的。富有的人和地区可以抢在穷人的后代前面，先占有它们，然后浪费掉。

回家路上经过一家小便利店，我妈指着货架上的快餐问我，这些也会扔掉吗？我想了想，应该不会吧，因为感觉不像盒马管得那么严格。我想起来，每次我进盒马，门口的保安会向你点头问好，这个细节让我觉得很舒服。这都是高品质企业管理的一部分，也正是为什么全店没有一个员工敢让我们拿走一盒即将被扔掉的食物。

我妈想想说，那个小伙子做的是对的，他不可以违反规定的。