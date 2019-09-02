5G手机首批用户画像：上海北京占比过半，85后热情最高

9月2日下午消息，个推大数据推出《5G手机首批用户画像报告》。报告显示，5G手机首批使用用户中男性占比55.1%，女性占比44.9%。

报告显示，25~34岁用户占比64.9%，是5G手机首批用户的主力军。35~44岁用户占比其次，45岁以上用户占比最少，为3.6%。

个推大数据显示，5G手机首批用户在一线城市的渗透率最高，二线城市次之。和三四线城市相比，一方面一二线城市用户的经济实力更强，另一方面一二线城市的5G网络建设更快。在目前这个时间点，大部分三四线城市用户仍处于观望之中。

第一批用上5G手机的用户中，中高消费群体占大多数，其中中等消费群体占比40.0%，高等消费群体占比55.9%。对于没有换机刚需的普通消费者来说，目前的5G手机售价，加上5G套餐的费用，仍是一笔不小的开支。

5G手机首批主要用户中，29.5%的用户来自于上海，29.1%的用户来自于北京，其次依次是深圳、广州、成都。

据个推大数据显示，在视频类App中，活跃偏好TGI排名前5中除了人人影视，其它均为体育直播类App。（TGI指数，特定人群某App的活跃度与全人群该App活跃度的比值，若TGI>1，说明该人群某App的活跃度高于整体平均水平。）在购物类App中，寺库奢侈品App的活跃偏好TGI高达6.5，堪称男人版小红书的毒App也位列第五。

个推大数据发现，他们在日常生活中会关注途虎养车、汽车之家等为代表的汽车养护类App，途虎养车的活跃偏好TGI高达8.2；游戏类App中，活跃偏好最高的是跑跑卡丁车，活跃偏好TGI为5.3。

个推大数据分析称，从目前5G手机的用户画像数据来看，使用5G手机的仍是一部分小众群体，他们来自于一二线城市，有着稳定可观的收入，追求精致时尚的生活。随着智能手机进入5G时代，用户争夺战将是各手机厂商不得不面对的新的战场。