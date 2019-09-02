专访吴恩达：5G让我们重新思考边缘计算和云计算

在2019世界人工智能大会期间，Landing AI创始人、著名科学家吴恩达接受新浪科技专访，谈到了对5G、深度学习、个人数据隐私等方面的看法。

深度学习离天花板还是有非常大的距离

在谈到深度学习时，吴恩达表示，深度学习还有很大的潜力，是一项被证明有效的技术，我们需要继续加大投入。

大会期间有嘉宾提出，在学术界，深度学习进入了成熟期，学术界可能需要发明更多替代深度学习的新技术。

而吴恩达在接受新浪科技采访时表示，我们离深度学习的边界还有很远的距离，实际上，深度学习目前还是非常先进的，有很多的行业应用，通过使用现有技术就可以做得很好，只是目前我们还需要时间弄清楚如何使用这项技术。

“另外一方面，我认为一个使用反向传播算法训练的监督式学习神经系统，在表现上还是有天花板的，但是即使是在深度学习范畴内，很多团队也在探索像非监督式学习，自我监督式学习，单样本学习和迁移学习等理念，所以我认为达到天花板之前还有很长的路要走。”

吴恩达同时提到，使用反向传播算法训练的受限监督式学习是有天花板的，但是离天花板还是有非常大的距离，因为还有很多行业应用没有实现。一个社会需要在多个领域进行研究，即使在深度学习和监督式学习领域还有很多潜力待开发，有人研究其他领域并取得进步也是非常好的事情。

谈AI创业：应更关注AI初创企业创造的价值而不是AI

除了科学家的身份，吴恩达同时也是AI初创公司的创始人，Landing AI就是其在离开百度后创立的一家创业公司，旨在以人工智能技术提高制造业效率。

对于AI创业公司如何避开与百度，谷歌或者微软这样巨头的竞争，吴恩达认为，“我之前也在这些公司领导过几个团队，我想说AI领域的选项很多，百度和谷歌在AI业务上有很多机会，其他团队也有很多机会。好的AI理念要比现在全世界这个行业有经验的从业者多很多，很多好的想法我们都没有时间去探索。”

此外，对于近期国内AI独角兽冲刺上市，吴恩达表示，不想就某一家公司进行评论，但是很高兴看到更多的AI初创企业上市。

“我觉得我们对AI初创企业的关注不应该是在AI上面，举个例子，虽然谷歌AI做得非常好，用户在乎的是搜索结果，大多数用户不太在乎谷歌用的是什么样的AI技术。”

他举了另一个例子：还有一家公司用AI技术控制无人机飞行，用户在乎的是无人机的性能，而非AI。

在吴恩达看来，AI初创企业没有商业模式的原因是最终市场在意的不是AI，而是AI驱动的产品和业务，对他们的商业模式的关注实际上应该是对于其创造价值的关注，不管是搜索结果，农业设备，还是医疗诊断。

“我对于5G技术的发展非常兴奋”

5G在今年迎来了大爆发，谈到对5G的关注，吴恩达告诉新浪科技，“我对于5G技术的发展非常兴奋，5G技术提供了更好网络，可以帮助我们得到来自物联网和其他渠道的更多数据，让AI更加强大。5G的兴起令获取数据更为容易，AI将会受益。”

他认为，在5G到来前的很多年，我们已经有了边缘计算和云计算，在不同领域有着不同速度的发展，满足了不同层次的需求，还有诸如3G，4G这样的ANTS无线连接工作编码在通信领域的进展。

所以AI科学家习惯于每年针对边缘计算和云计算领域出现的变化进行再平衡，因为可应用的计算资源和网络资源越来越好，虽然每年的提升速度是不一样的。“5G将是连接领域巨大的进步，将促使我们在更快连接和更短延迟的环境下，重新思考边缘计算和云计算。”

吴恩达提到，5G对于任何国家而言都还处于发展的初期，无论是美国、中国，还是欧盟，东南亚国家也在考虑推出5G网络，更快的5G对于AI发展是无疑一个优势，因为数据获取的原因，但是目前还处于5G推出的初期。

此外，对于近期AI技术带来的隐私问题，吴恩达认为，AI非常强大，可以做很多事情，比如收集数据，进行深入分析，所以即使AI行业不断发展进步，公司，政府和个人还是需要了解可以使用AI做什么，不能做什么，以及AI正在如何使用你的数据，进而对于AI将被拿来干什么做出明智的决定。

“随着人们更好地了解AI，这项技术会越透明，大家对于将数据交给谁使用以及如何使用的问题有决定权。”他说。