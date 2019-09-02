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苹果iOS 13代码曝光AR设备“Garta”：使用“StarBoard”模式

2019-9-2 16:30:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月2日消息 据外媒MacRumors报道，苹果长期以来一直在研究增强现实（AR）设备或眼镜，尽管最近DigiTimes报告声称该项目已被暂停，但在iOS 13内部版本文档表明，苹果头戴式增强现实显示设备仍在继续开发。

▲苹果眼镜概念产品

据悉，iOS 13内部版本包括一个“STARTester”应用程序，可以切换头戴式模式，可能是为了测试目的，在iPhone上复制增强现实设备的功能。有两个头戴状态用于测试，包括“佩戴”和“保持”。

iOS 13中还有一个内部自述文件，用于描述支持立体声AR的应用程序“StarBoard”系统模式，这意味着是某种类型的设备。该文件还表明，苹果正在开发一种代号为“Garta”的增强现实设备，可能是“T288”等几种原型之一。

进一步深入苹果iOS 13内部代码，我们发现了许多与所谓的“StarBoard模式”和各种“视图”和“场景”相关的字符串。许多字符串都引用了增强现实，包括“ARStarBoardViewController”和“ARStarBoardSceneManager”。

多家消息人士声称苹果计划最早在2020年发布增强现实眼镜，他们在2017年11月报道苹果公司的AR眼镜将运行基于iOS的定制操作系统，称为“rOS”（reality operating system）。

苹果首席执行官蒂姆·库克多次谈到增强现实的前景，他认为AR是“深刻的”，因为该技术“放大了人类的表现，而不是孤立人类”。

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关键词：iOS 13AR苹果

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