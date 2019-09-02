等不到苹果的眼动追踪？这款App先做到了

眼动追踪一直都是VR和AR头显中比较受关注的技术，头戴显示器的很多显示效果都对眼动追踪技术有要求，比如建立在眼动追踪基础上的中心渲染，既可以减小处理器渲染的计算量，也可以在某种程度上解决纱窗效应问题。更近一步地说，眼动追踪同样可以用于读取用户微表情，用于新的交互方式。

作为一家正在悄悄研发AR头显的公司，苹果的头显计划中当然也少不了眼动追踪方案，此前已有不止一份专利展示了苹果对于眼动追踪的研究。

不过在iOS上，来自Hawkeye Labs的应用Hawkeye Access先一步实现了让用户以眼睛来控制设备和浏览网页。Hawkeye Labs的技依赖于苹果的TrueDepth相机，可以检测出用户的眼动轨迹以及微表情。

当你处于iOS桌面或者某个网页上的时候，可以视线锁定某个App或链接，然后微笑、眨眼、或凝视，就能进入你想要的页面。

想要上下拖动页面或者左右翻页的话，可以将视线停在想要滚动的方向上的屏幕边缘。视线停留在画面右下角，可以返回主屏幕。

目前Hawkeye Access已经可以做到简单的控制设备和浏览网页，并且欢迎用户通过各种途径来测试这些功能，帮助开发者进行改进，以帮助那些真正有需要的人。

该App还发布了可用于帮助第三方进行眼动追踪测试的SDK，能自动检测您已安装的所有支持眼睛控制的应用，并允许你打开和控制它们，这项功能正在积极准备中，稍后会正式更新到软件上。

Hawkeye Access最早版本的开发者Matt Moss获得了苹果WWDC奖学金，随后他与团队继续改进软件，现在，我们已经可以在App Store免费下载这款应用，当然，你需要一台带有TrueDepth相机的iPhone才能体验它