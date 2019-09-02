港交所回应“非执董马雪征去世”：以公司公告为准

9月2日下午消息，据悉，博裕资本创始合伙人、香港交易所（00388.HK）独立非执行董事马雪征因病于近日去世，享年66岁。港交所回应称，非执董马雪征去世的消息，请以公司公告为准。

2019年3月6日，香港交易所(00388)发布公告，中国香港政府委任马雪征，以及再度委任冯婉眉、席伯伦及姚建华为香港交易所董事会成员，各人任期均约为两年，由2019年4月24日举行的香港交易所股东周年大会完结起，直至2021年举行的股东周年大会完结为止。

马雪征获委任为董事接替将于2019年股东周年大会完结后退任的梁高美懿。

据悉，马雪征自2013年至今，担任联想集团(00992)独立非执行董事，担任Unilever N.V.(于阿姆斯特丹泛欧交易所上市)非执行董事，担任Unilever PLC(于伦敦证券交易所上市)非执行董事，以及自2011年至今为博裕资本的创始合伙人。

公开资料显示，马雪征，女，生于天津，1976年毕业于首都师范大学，获文学士学位。曾是中国科学院最年轻的处长、主任。除负责管理由中国及欧洲共同合作发展的科研项目外，亦负责世界银行给予中国科研借贷项目的行政管理及联系工作。

1989年加入联想，任联想集团的高级副总裁兼财务总监。曾经连续3年荣登《财富》杂志所评选的全球最有权力的商业女性的榜单。

2007年9月，正式宣布从联想退休，做美国德太投资有限公司合伙人。