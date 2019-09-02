互联网泡沫破裂后20年，这次又有何不同？

编者注：本文作者James McVeigh是投资搜索和发现平台Cyndx的创始人兼首席执行官。他在所罗门兄弟、帝杰、瑞士信贷以及美国银行美林都有超过20年的投资银行业务经验。

20年前的今年，宠物网站Pets.com的短袜木偶出现在梅西百货的感恩节游行中。但这家公司在第二年就成为了网络泡沫的象征。随着规模最大、规模达数十亿美元的科技公司IPO浪潮冲击市场，一些人开始谈论第二次互联网泡沫。

但是在过去的20年间一切都悄然改变。

二十世纪九十年代后期，每个人都在酝酿一个将互联网货币化的计划。可疑的投资行为不胜枚举。但是不久之后这个计划就泡汤了。

2000年，只有一半的美国成年人使用互联网，而现在这个比例是90%。许多人曾对在网上分享信用卡信息持谨慎态度。但现在，却因为每天有数以百万计的人线上购物而导致商场关闭。据美国人口普查局的数据显示，1999年至2016年，电子商务在美国零售销售中所占的份额增长16倍至8%，即3890亿美元。

此外还有一处变化惊人：因为20年前还不存在一种成本高效、功能强大的在线服务基础设施，现如今发展一家科技公司的成本更低。

当可以从亚马逊、谷歌和微软等巨头处租赁服务器时，谁还会想去购买呢？当可以从WeWork短租工位时，谁还会考虑长租办公室呢？现如今，你不需要雄厚的财力就能像大公司一样获得同样的服务。

在互联网时代，创业公司最大的成本可能是营销。很多钱被浪费在产生不确定的投资回报率的活动上。传统的营销手段，如平面广告和广播广告，既昂贵又低效。

而如今创业公司可以自己创造在线广告、并通过Facebook、Twitter、谷歌和LinkedIn瞄准他们的目标销售人群进行投放。可以肯定的是，根据行业的不同，获得客户的成本可能会有所上升。

20年前，一大堆互联网公司上市时，既没有可观的收入，也没有可观的市场份额。当Pets.com在2000年申请上市时，它的终生收入还不到600万美元，而且只运营了一年。这已不再是常态。

1999年，上市公司的平均年龄为4岁，而2018年为12岁。举个例子：Pets.com前首席执行官在成立奢侈品寄售市场RealReal 8年后，选择在6月将其上市。据悉，RealReal去年的收入超过2亿美元。

自“短袜木偶”时代以来的另一个重大转变是科技初创企业更容易全球化，进入更多市场。Airbnb、Peloton、Uber和Zoom都在美国以外的市场拥有越来越大的影响力。

过去和现在的另一个不同之处在于，在千年虫之前进行了巨额投资之后，技术升级突然暂停。技术供应商眼睁睁地看着自己的业务萎缩。今天，美国企业正投资数十亿美元在一系列新的智能技术上，比如人工智能。

在所有2019年上市的科技公司中，有一件事是1999年几乎没有人做过的，那就是利用它们的数据作为收入来源和强大工具。由于新技术，如人工智能和自然语言处理，今天的科技公司一旦发现新的机会和未处理的市场，就可以快速销售新产品和服务。而亚马逊的业务一开始只是卖书而已。

可以肯定的是，今年想要成为独角兽的企业必须应对20年前没有出现的众多挑战。

顶级独角兽有着与苹果、亚马逊、Facebook和谷歌这四家科技行业巨头之一擦肩而过的经历。他们都在深化对自己主导市场的参与，同时向新的垂直领域扩张。企业家面临的挑战将是如何在一个行业衰落之前提高市场份额和收入。考虑到这四家巨头对数据的独特访问权限，他们可以很容易地识别出最新的趋势和热门公司，并在其他人意识到他们存在之前收购最有趣的玩家。

政界人士、监管机构和消费者对这四家公司的商业行为越来越持批评态度。美国司法部上月决定对大型科技公司展开反垄断审查，这可能带来巨大的转变和机遇。1984年的AT&T的分拆开辟了通讯和科技创新的新时代。

但另一个大问题是，欧盟的一般数据保护法规（GDPR）将如何影响科技公司收集和使用数据？科技巨头和初创企业自我管理的日子即将结束。去年Facebook、谷歌等公司在数据隐私方面所面临的挑战已经表明了这一点。

人工智能和5G的广泛应用将创造新的机遇，也许会淘汰那些适应速度不够快的公司和行业。

不过，我认为，再次出现互联网泡沫的可能性远低于50%，可以被新的科技机遇和向新垂直领域的扩张所抵消。企业需要敏捷、主动和快速反应，这将成为新的规范。会有公司倒闭、投资者赔钱发生，但必须有泡沫，泡沫才会破裂。