杨元庆悼念马雪征：她的名字已铭刻联想历史

9月2日下午消息，据媒体报道，博裕资本创始合伙人、香港交易所独立非执行董事、联想集团独立非执行董事马雪征因病于近日去世，享年66岁。对此消息，联想集团董事长兼CEO杨元庆在朋友圈悼念称，她曾是并肩打赢一场场硬仗的战友，也是完美平衡职业和生活的良友。在联想历史上，Mary的名字早已铭刻其中。或许，最好的告别是永记。

公开资料显示，马雪征，女，生于天津，1976年毕业于首都师范大学，获文学士学位。曾是中国科学院最年轻的处长、主任。除负责管理由中国及欧洲共同合作发展的科研项目外，亦负责世界银行给予中国科研借贷项目的行政管理及联系工作。

1989年加入联想，任联想集团的高级副总裁兼财务总监。曾经连续3年荣登《财富》杂志所评选的全球最有权力的商业女性的榜单。

2007年9月，正式宣布从联想退休，做美国德太投资有限公司合伙人。

以下为杨元庆朋友圈全文：

惊闻Mary突然去世的消息，震惊，哀痛，无以言表！相识近30年，她曾是并肩打赢一场场硬仗的战友，也是完美平衡职业和生活的良友。在联想历史上，Mary的名字早已铭刻其中。或许，最好的告别是永记。Mary的优雅、大气、智慧、果敢、坚韧，还有爽朗的笑声，将永留心中。一路走好！