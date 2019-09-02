微软Edge/IE浏览器将与Chrome浏览器同时淘汰Flash

微软宣布新版Microsoft Edge将遵循与Chrome和其他基于Chromium的浏览器相同的Adobe Flash退役路线图。

早在2017年7月，Adobe就宣布将在2020年底结束对Flash的支持。随后，包括微软和谷歌在内的各个主要浏览器制造商也陆续宣布了他们将在浏览器中淘汰Flash的计划。



根据微软最新发布的公告，到2020年底，用户将无法再在Microsoft Edge和Internet Explorer中启用Adobe Flash。微软曾在2017年就发布了这两个浏览器的 Flash退役路线图。

由于新版Microsoft Edge基于chromium开发，因此会遵循谷歌的路线图，在与其他基于Chromium的浏览器相同的时间内淘汰Flash。在淘汰计划中，Flash最初将被禁用，用户需要逐个站点重新启用；到2020年底，Flash将从浏览器中完全删除。

旧版 Microsoft Edge和Internet Explorer的 Flash体验在2019年不会得到任何更改，仍然是默认禁用状态。根据原计划，2020年12月之前将完全移除这些浏览器中的 Adobe Flash。

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