欧洲央行：不要相信Facebook对天秤币作出的不可靠承诺

欧洲央行（ECB）董事会成员伊夫·默西（Yves Mersch）周一表示，Facebook计划中的数字加密货币“天秤币”可能削弱欧洲央行制定货币政策的能力，人们不要相信Facebook对天秤币作出的一些不可靠的承诺。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“天秤币”的数字加密货币。天秤币计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。但随后，多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对天秤币提出了质疑，并表示担忧。

今日，ECB董事会成员默西又表示，天秤币可能削弱欧洲央行制定货币政策的能力。他说：“取决于天秤币的接受程度，它将来可能会削弱ECB对欧元的控制，通过影响欧元区银行的流动性状况来损害货币政策传导机制，并破坏单一货币的国际作用。”

默西还称，与常规货币一样，天秤币将是高度集中的、一种“极其令人担忧”的设置，因为它没有最终贷款人（在出现危机或者流动资金短缺时，负责应付资金需求的机构）的支持。它最终要对股东负责，因此不是一个为公众所信任的储备库。

默西说：“天秤币计划于2020年上半年推出，其发行者是Facebook，即必须在美国和欧盟的立法者面前解释，他们在社交媒体平台上处理个人数据对我们的民主国家造成的威胁的公司发布。”

为此，默西认为，欧洲监管部门要主张对天秤币的管辖权，同时也需要全球合作来减轻其风险。他说：“我真诚地希望，欧洲人民不会被诱惑，放弃当前支付解决方案和渠道的安全性和稳定性，转而支持Facebook那些变化莫测的承诺。”

之前，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）和欧洲央行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在内的中央银行家们列出了与天秤币有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。美国财政部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）曾警告说，天秤币可能被用来资助恐怖主义。