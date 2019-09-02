小米股价创新低：年内跌36%，市值1989亿港元

9月2日消息，小米股价跌跌不休，今日再度走低，尾盘更是创出历史新低，最低见8.28港元，年内至今大跌近36%，市值缩水逾1000亿，目前市值已不足2000亿港元，最新市值为1989亿港元。

8月30日，根据证监会发行监管部最新公布的发行股票申请情况，小米集团出现在终止审查企业名单中，这意味着小米正式撤回了国内CDR发行的申请。小米内部人士对记者表示，目前公司集中精力于集团业务发展，同时拥有充足资本，所以决定终止本次主板存托凭证公开发行事项。

8月26日消息，港交所披露易显示，小米集团（01810.HK）公司总裁林斌连续三日卖出小米股份，8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股，8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。

而小米在8月20日公布业绩，小米集团上半年经调整净利润57.16亿元，同比增长49.8%。第二季度调整后净利润36.4亿元，同比增长71.7%。第二季度收入520亿元，市场预期535.21亿元，去年同期452.36亿元。

当然，小米的股价却也被市场所热议，面对股价问题小米CFO周受资回应称，股价会受到很多外部大市场的影响，小米坚信，只要业绩持续增长，在股价上肯定会有所体现。那么，小米的未来我们到底该怎么看？

小米股价为何依然表现平平？

首先，对于小米到底是硬件公司、互联网公司备受争议，昨日小米业绩会议上，媒体更是质疑小米是否“沦为”投资公司？截至2019年6月30日，小米共投资270家公司，总账面价值287亿元，同比增长20.8%，小米还将投资扩展至供应链公司。截至公告日，小米已经投资了12家供应链公司，其中有三家已经在科创板上市。

小米公司CFO周受资称，小米是战略投资者，投资的出发点是通过投资来强化主业。“这是为了发展我们前沿的布局，强化对先进研发技术和制造工艺的把握。”周受资称，“我们在很多核心器件上都在持续加大投入……我们希望布局一个强大的中国供应链的生态。”

其次，对于小米股价大跌，市场一种声音表示是因为外部因素。谈及小米股价持续低迷的问题，周受资称，“股价会受到很多外部的影响，我们坚信只要我们持续在业务的道路上为用户提供价值，业绩持续增长，迟早会在我们的股价上体现。”

江瀚视野观察表示：小米业绩如此向好，股价不理想的根源还是多元化的。一方面，全世界资本市场在今年的表现都是非常平平的，不仅是小米，很多知名互联网巨头在2019年的表现都难以让人满意，正所谓覆巢之下无完卵，小米也难以摆脱整个互联网产业都不太好的大背景。

第三，小米业绩是否真的超预期？据21世纪经济报道，从财报可以看出，小米二季度调整后的净利润虽然大幅增长，但整体的营收增速较上一季度的22.7%却明显进一步放缓。从营收构成来看，小米智能手机业务的营收为320.21亿元，同比增长5%；IoT与生活消费产品业务营收149.44亿元，同比增长44%；互联网服务收入为45.8亿元，同比增长15.7%。

与第一季度相比，小米最主要的三块业务收入增速均有所下降，其中手机业务降幅最为明显。而手机又是小米营收占比最大的业务，二季度占比达61.6%，所以整个小米营收增速放缓的主要原因也来自于手机业务。

第四、小米在港股上市，而港股投资者对互联网企业不太了解。江瀚视野观察表示：小米所在的香港资本市场又是一个对互联网并不太了解的市场，虽然很多互联网企业都在香港上市了，但是整体来看香港资本市场依然是传统企业最为热门，中国的互联网企业在香港市场本来就难以受到大多数用户的认同，再加上小米所玩的玩法是境外市场从来没有见到过，缺乏参照系的小米让资本市场难以找到对标的标的，自然股价没有那么好看了。

江瀚视野观察表示：不过对于小米来说，股价问题虽然重要却不是最关键的，只要能够保持业绩的长期稳定增长，保持生态系统的长期盈利的话，未来股价的增长将只会是时间问题。