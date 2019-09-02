用情怀卖出 200 万台音箱后，猫王进军耳机市场

上个世纪 70-80 年代，美国经济萧条，房地产价值大幅缩水，纽约布朗克斯区房子被大量弃置。在这片「废墟」中，诞生了 Breaking、DJ、街头涂鸦等街头文化风潮，经常可见 DJ 带着唱盘机和喇叭在街头举行各种音乐派对。



1987 年，美国电影 Breakin』 在中国上映，叫做 breaking 的舞种也有了响亮的本土名字——霹雳舞，同时掀起了风靡中国的霹雳舞热。伴随着 Disco 魔性的节奏，卡带录音机、蛤蟆镜、高腰喇叭裤、尖头皮鞋一同成为那个年代的潮流。

「这些都是我当年经历过的，在座的人经历可能不多。」一边回忆着，猫王创始人曾德钧一边打趣地说道。

很难想象猫王会以霹雳舞的灵感设计一款产品，不过，创立四年之久的猫王总是以小众印象示人，不跟着潮流跑却总能因为某一处独特的设计勾起人们的情怀。

从收音机到耳机

一阵接着一阵的掌声说明新品发布会没有让「猫粉」失望。当天，猫王发布了全新产品线「猫王霹雳唱机」和「猫王收音机·潮无线 ONE」。

形似卡带录音机的猫王霹雳唱机是猫王旗下便携式产品中第一款双喇叭、立体声蓝牙音箱。猫王内部称这款产品为「抖腿双响炮」，「猫王霹雳唱机功率大，能带来强音效的震撼感，但是体积小，是一款外出必带神器。」反差感成为这款产品意料之外的惊喜。

「猫王霹雳唱机」| 图片来源：VPHOTO



从小王子 OTR，到原子唱机 B612，再到猫王霹雳唱机，猫王用一以贯之的坚持向大众普及了复古形态的收音机。猫王在 2016 年销售量达到 20 万台，2017 年销售量达到 70 万台，曾德钧说如今猫王的用户已经超过 200 万。

3 月份的发布会上，猫王发布了猫王收音机·随身听，因为质量问题这款产品目前还没有量产上市。新品发布会当天，曾德钧坦然了创新难度超过了自己的想象。「在别人看来猫王一直在傻傻的坚持，我们不喜欢跟随，我们一直希望创造一些让人眼前一亮的东西。但是不做跟随者，实际上让我们面对很多创新风险。」

偏偏「不信命」的曾德钧发布了另一款跨界产品——潮无线 ONE TWS 耳机，并且为耳机配置了独立的控制器——猫王超能控。霹雳唱机和耳机两款产品都支持 OhPlay 猫王妙播和腾讯云小微智能语音助手。「让蓝牙音箱、蓝牙耳机秒变智能音箱、智能耳机。」曾德钧说道。

猫王发布潮无线 ONE TWS 耳机，并且为耳机配置了独立的控制器——猫王超能控 | 图片来源：VPHOTO

OhPlay 猫王妙播是猫王在去年发布的一款为猫王收音机提供内容端支持的应用，算法赋能后为用户个性化推荐音乐。根据 4 月份的数据统计，OhPlay 猫王妙播注册用户达 48 万人，累计启动次数超 500 万次，总播放次数达 1800 万次。同时，猫王收音机的自制节目猫王音乐台的播放量也超 5000 万。

曾德钧说，好看、好听、好用、好玩，四好一直是猫王产品秉承的理念。前三好或许更容易理解。「主流市场上喜欢的都是高科技扁平、极简设计。你们有发现猫王的东西都是很手动的吗？我们坚持的其中一点就是手动操控，尤其是收音机转盘的体验。」猫王音乐台创始人黎文接受采访时说道。

唯一不变的是一直在改变

话音刚落，曾德钧已经「把玩」起手腕上的猫王超能控，一边「把玩」着，一边不忘问大家，「你们看我潮不潮？」





猫王收音机新品发布会 | 图片来源：VPHOTO

3 月份，猫王重新定义品牌策略，潮玩是经典和复古之上，猫王给自己的新「人设」。这一点在猫王越来越多的便携式产品中可以窥见。



「小众」是自猫王诞生以来，大众赋予它的更多评价。「猫王本来就不是一个针对所有人的产品，它是针对对世界有美好梦想的那群人。不然也没有办法解释为什么收音机这样的产品到现在还会被需要。」黎文说。「但是未来其实不存在大众，只是更多不同类型的小众。」

作为猫王内容的负责人，去年黎文所负责的「猫王音乐台」成立，软件和内容是除去硬件之外的新鲜布局。今年，猫王又跨界做了两款收音机以外的产品。被问及产品的边界在哪，曾德钧说也许与声音相关的猫王都会去做。「猫王唯一不变的是一直在改变。」这是团队都认同的想法。

猫王宣布陈绮贞为亚太区品牌代言人 | 图片来源：陈绮贞微博

猫王签下了陈绮贞作为品牌代言人。「我们的 90 后 95 后，年轻群体在不断地增加，猫王正向一个潮玩品牌在迈进。我们需要有与年轻人沟通的方式，不是仅仅是把产品摆在那，让别人看就好。」猫王联合创始人尧铭侃说出这背后的考量。「电台复活节我们做了第三届，但是事实上做东西的时候还是把自己的东西小众化了。」

猫王收音机新品发布会 | 图片来源：VPHOTO



在保持「调性」的基础上，猫王还想让越来越多年轻人喜欢。「流量在哪里，我们就去哪里战斗，不会站在原地。」黎文补充道。接下来，黎文表示会将内容的理解更新。「以往做一档电台节目才是内容，可是产品本身就是内容，我们想要将产品的营销，跟产品相关的服务，加上传统意义上的内容，来构建一个大内容。」「你们不要以为我只会做电台，我也可能进军短视频哦。」黎文偷笑道。

不过无论猫王未来想朝哪改变，「不正确」永远会是猫王的底线。也许「不正确」太过抽象，「首席产品官」曾德钧在发布会和采访两度用乔布斯和 iPhone 举例，「在 2007 年乔布斯发布第一代 iPhone 时，他去掉手机上面的物理按键，这一举动被几乎所有传统的手机厂商所耻笑。现在来看，正是因为当时的不正确造就了如此性感的设计，开启了一个新的智能手机的时代。」

第三届电台复活节的主视觉——小王子 OTR·潜水艇版 | 图片来源：VPHOTO



发布会结束，24 小时电台复活节开启。阿那亚的海滩上伫立着第三届电台复活节的主视觉，它是一款黄色的小王子 OTR·潜水艇版，披头士博物馆里面摆放着一艘黄色潜水艇的模型，并且不断播放着《黄色潜水艇》，这是披头士乐队 60 年代的一首著名歌曲，小王子 OTR·潜水艇版的创意就来自于此，曾德钧说道。